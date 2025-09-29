Legea adoptată modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. Textul legislativ precizează că „darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată” constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare între șase luni și cinci ani. În plus, actul normativ introduce măsura confiscării speciale, aplicabilă atât sumei de bani acordate drept împrumut, cât și dobânzii obținute din această activitate.

Confiscarea se aplică inclusiv în situațiile în care dobânda este inclusă în împrumuturi ulterioare, conform reglementărilor din Codul penal.

Astfel, legea nu doar stabilește sancțiuni privative de libertate, ci urmărește și blocarea recuperării sumelor acordate prin practici de camătă, limitând avantajele obținute de persoanele implicate în asemenea activități.

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților la 3 septembrie. Votul a înregistrat 266 de opțiuni „pentru”, un vot „împotrivă” și 20 de abțineri, potrivit datelor prezentate de Agerpres. Camera Deputaților a avut rol de for decizional în acest proces legislativ.

Forma finală a actului normativ confirmă regula confiscării atât asupra sumei împrumutate, cât și asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii. Această prevedere acoperă și cazurile în care dobânda este inclusă în sumele ulterior împrumutate.

Textul legislativ adoptat stipulează că:

„Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani. Confiscarea specială poartă atât asupra sumei de bani date, cât şi asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art.112 alin.(1) lit.e) din Codul penal”.

Proiectul a fost inițiat de parlamentarii USR Paul Dimitriu și Stelian Ion, care au susținut necesitatea acestor modificări în contextul unei decizii recente a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Aceștia au arătat că „prin decizia ÎCCJ nr. 26 din 27.01.2025, emisă în recurs în interesul legii, s-a stabilit că în cazul infracţiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obţinute prin săvârşirea infracţiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate şi se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal”.

Conform inițiatorilor, interpretarea dată de ÎCCJ excludea de la confiscare suma de bani oferită inițial ca împrumut.

„Practic, prin această interpretare devenită obligatorie ca urmare a deciziei ÎCCJ, suma de bani dată cu titlu de principal, în scop infracţional, cu camătă, nu este supusă confiscării speciale reglementate de art. 112 Cod penal. Infracţiunea de camătă se realizează prin acţiune, constând în darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată”, au subliniat autorii proiectului.

Aceștia au mai precizat că natura infracțiunii implică desfășurarea repetată de acte pentru a întruni elementele constitutive, ceea ce face necesară confiscarea și a sumei de bază, nu doar a dobânzii.

„Prin acest proiect vom reuși să îndreptăm o mare greșeală săvârșită de Înalta Curte de Casație și Justiție. Printr-o decizie de interpretare, Înalta Curte a stabilit că nu este confiscată suma care este dată cu titlul de camătă, în momentul în care este condamnat un cămătar pentru această infracțiune, ceea ce este ridicol, pentru că această sumă face obiectul infracțiunii de camătă Excluderea de la confiscarea specială a principalului, a sumei date cu titlu de împrumut, va permite celor care săvârşesc infracţiuni de camătă să îşi minimizeze pierderile ca urmare a condamnării. Pierderea, prin confiscare, exclusiv a dobânzii reprezintă o măsură de siguranţă ce nu asigură în niciun fel un efect descurajator”, au adăugat aceștia.

După adoptarea de către Parlament, actul normativ a fost transmis spre promulgare președintelui Nicușor Dan, care a semnat luni documentul. Publicarea în Monitorul Oficial va marca intrarea sa în vigoare, stabilind cadrul legal prin care practicile de camătă vor fi sancționate atât prin pedepse cu închisoarea, cât și prin confiscarea sumelor implicate.

Prin această modificare legislativă, autoritățile încearcă să descurajeze fenomenul împrumuturilor ilegale cu dobânzi ridicate, care afectează numeroși cetățeni și creează situații de vulnerabilitate financiară. Noua reglementare oferă un instrument juridic suplimentar pentru combaterea cametei și pentru limitarea avantajelor economice ale celor implicați în astfel de practici.