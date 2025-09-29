Iuliana Ghimpu, Retail Leasing Director la Anchor Grup, a subliniat că includerea unui brand de top al grupului LPP în București Mall reflectă atractivitatea centrului pentru retaileri și eficiența strategiei companiei de a dezvolta un portofoliu relevant. Ea a precizat că obiectivul este menținerea mall-ului ca destinație de referință în retail, printr-un echilibru între branduri consacrate și experiențe inovatoare, adaptate unui public tot mai divers și exigent.

Lansarea celui mai recent concept de magazin Reserved reprezintă un pas semnificativ în acest sens și confirmă eforturile Anchor Grup de a sprijini dezvoltarea sustenabilă și competitivitatea centrului comercial.

“Prezența în centrul nostru comercial a unuia dintre cele mai puternice branduri ale grupului LPP confirmă atractivitatea București Mall pentru retaileri, precum și eficiența strategiei Anchor Grup de a construi un portofoliu relevant. Ne propunem să menținem București Mall printre destinațiile de top din retail, printr-un mix echilibrat de branduri consacrate și experiențe inovatoare, care răspund nevoilor unui public din ce în ce mai divers și sofisticat. Deschiderea celui mai nou concept de magazin Reserved în centrul nostru comercial este un pas important în această direcție și o dovadă că eforturile noastre susțin creșterea sustenabilă și competitivitatea centrului comercial”, a declarat Iuliana Ghimpu, Retail Leasing Director, Anchor Grup.

București Mall, care se bucură de o rată de ocupare de 99%, rămâne un punct de referință atât pentru brandurile internaționale și locale, cât și pentru vizitatori, continuând să își extindă portofoliul. Această performanță evidențiază atractivitatea centrului comercial, oferind consumatorilor acces la o varietate largă de produse și servicii.

În linie cu strategia de diversificare a mixului de retail, introducerea brandului Reserved în București Mall aduce în centrul capitalei unul dintre cele mai apreciate branduri de modă din Europa Centrală și de Est, consolidând astfel experiența de shopping pentru vizitatori.

Noul magazin Reserved ocupă aproximativ 1.900 mp, dintre care 1.600 mp sunt dedicați spațiului de vânzare. Situat la parterul centrului comercial, acesta aduce în București cel mai recent concept de magazin Reserved, conceput pentru o experiență de cumpărături modernă, confortabilă și plină de inspirație. Cu un design contemporan și un spațiu eficient organizat, magazinul pune în valoare colecțiile pentru femei, bărbați și copii. Interiorul combină elemente moderne cu cele mai noi tendințe în prezentarea produselor, creând un mediu aerisit, atractiv și motivant, care le permite vizitatorilor să exploreze atât ținute pentru uz zilnic, cât și pentru ocazii speciale.

„București Mall este una dintre destinațiile de shopping emblematice ale Capitalei, iar deschiderea noului nostru magazin aici marchează un pas important în extinderea rețelei Reserved pe piața locală. Prin lansarea celui de-al patrulea magazin din București, aducem pentru prima dată în oraș noul concept de design, oferindu-le clienților o experiență de cumpărături actuală, într-un spațiu generos și primitor”, a declarat Alexandru Roman, Leasing Manager Reserved România.

Cu o prezență de 26 de ani pe piața de retail din București, București Mall rămâne o destinație importantă pentru cei care caută o experiență completă de cumpărături și relaxare. De-a lungul timpului, centrul comercial s-a adaptat constant la tendințele industriei, atrăgând branduri noi și extinzându-și oferta.

În ultimii cinci ani, mall-ul a integrat 23 de noi branduri, diversificând mixul comercial pentru a răspunde cerințelor în continuă schimbare ale consumatorilor. Anchor Grup investește permanent în centrele sale comerciale, menținând un echilibru între branduri internaționale și locale și adoptând o abordare sustenabilă în gestionarea proiectelor din portofoliu.

Prin aceste modernizări și extinderi, București Mall își consolidează statutul de lider în retailul din capitală, oferind vizitatorilor o experiență de shopping completă, într-un mediu dinamic, dar prietenos și plăcut.