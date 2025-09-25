Bucureștiul continuă să fie principalul pol al reconversiei platformelor industriale din România, datorită dimensiunii pieței și numărului semnificativ de terenuri disponibile pentru dezvoltare.

Datele furnizate de Cushman & Wakefield Echinox arată că în Capitală se realizează cele mai multe tranzacții cu terenuri provenite din transformarea spațiilor industriale, investitorii orientându-se cu precădere către proiecte mixte ce includ retail, birouri și locuințe.

În ultimii ani, unele dintre cele mai mari platforme industriale au fost achiziționate în vederea dezvoltării unor proiecte de anvergură.

Printre acestea se numără Rocar, cu o suprafață de aproximativ 21 de hectare, Roca Preciziei, de 12 hectare, Helitube din Colentina, de 8,9 hectare, Muntenia, fosta fabrică de ulei din apropierea Parcului Carol, Antrefrig, Titan Mar de pe Șoseaua Progresul și Atlas din Pipera. Majoritatea acestor proprietăți au intrat în portofoliile unor dezvoltatori importanți.

Dezvoltatori locali și internaționali, precum Prime Kapital, One United Properties, Forte Partners, Speedwell, Prima Development și Hils Development, au proiecte majore de regenerare urbană în lucru, valorificând poziționarea avantajoasă a fostelor platforme industriale.

Planurile acestora vizează construcția de clădiri de birouri, ansambluri rezidențiale și centre comerciale care să aducă plusvaloare zonelor în care sunt amplasate.

Fenomenul de reconversie a spațiilor industriale s-a extins și în marile orașe din țară. La Cluj-Napoca, proiectele Transilvania Mall, dezvoltat pe fosta platformă Cesarom, Rivus City, construit pe platforma Carbochim, precum și proiectul Hexagon pe terenul Tehnofrig confirmă potențialul acestui segment. La Timișoara, multe platforme vechi au fost deja transformate în centre comerciale și birouri, iar reconversia platformelor Spumotim și 1 Iunie poate aduce noi dezvoltări.

În Iași, Prime Kapital dezvoltă Silk District și a inaugurat Mall Moldova, cel mai mare centru comercial din afara Capitalei, ambele pe terenuri industriale reconvertite. În Brașov, fosta platformă Tractorul, cu 100 de hectare, a fost transformată în cel mai amplu proiect imobiliar al orașului, iar în Constanța, Iulius Group lucrează la reconversia platformei Oil Terminal într-un ansamblu urban integrat.

Ștefan Oprea, consultant în cadrul Land Agency Cushman & Wakefield Echinox, a declarat că reconversia platformelor industriale rămâne una dintre cele mai atractive oportunități de investiții. A

cesta a subliniat că există în continuare numeroase proprietăți disponibile, cu suprafețe variate, capabile să atragă diferiți investitori. Interesul se extinde și către orașe precum Craiova și Arad, care ar putea genera tranzacții importante în viitorul apropiat.