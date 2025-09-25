Președintele României, Nicușor Dan, a avut o nouă apariție TV joi seară, după ședința CSAT ce a avut loc astăzi. El a vorbit la Digi24 despre situația de securitate regională, despre riscul escaladării conflictului din Ucraina și despre deciziile luate în cadrul CSAT pentru protejarea spațiului aerian al țării.

Șeful statului a subliniat că România își consolidează apărarea, colaborează strâns cu partenerii occidentali și își întărește capacitatea de a răspunde la amenințările hibride și atacurile cibernetice.

Președintele a declarat că ceea ce se vede în ultimele săptămâni face parte dintr-un proces mai vechi, prin care Rusia duce un război împotriva lumii occidentale, încercând să sădească neîncredere în modelul democratic. El a explicat că Moscova folosește instrumente tehnologice sofisticate pentru a influența opinia publică și pentru a destabiliza societățile democratice.

Nicușor Dan a subliniat că, pe lângă războiul din Ucraina, este importantă solidaritatea occidentală față de Kiev și că Rusia, având o economie fragilă, încearcă să compenseze slăbiciunile sale militare prin presiuni asupra populației și asupra deciziilor luate în mod democratic de țările NATO.

Șeful statului a adăugat că nu vede Rusia capabilă să atace NATO în prezent, dar provocările hibride și tentativele de destabilizare vor continua. Acesta a afirmat că vede o determinare fermă din partea aliaților pentru a apăra valorile democratice și securitatea colectivă.

„Acestea (amenințările Rusiei – n.red.) sunt chestiuni care s-au întâmplat în ultimele 3-4 săptămâni dar ei de fapt au pornit demult un război împotriva lumii occidentale care să sădească neîncrederea populației în modeul democrativ occidental, fac asta cu instrumente tehnologice foarte sofisticate. Pe de o parte avem un război în Ucraina. E bine că avem solidaritate occidentală cu Ucraina. Rusia având o economie așa și așa, evident că încearcă să suplinească deficiențele sale militare, umblând la populație și la o societate democratică care ia decizii prin vot, în mod democratic. Nu văd Rusia capanbilă să atace NATO la momentul acesta, dar provocările vor continua, în încercarea lor de a destabiliza. Văd o determinare pentru ca bunul acesta pe care noi l-am construit să fie apărat”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a transmis că riscul ca războiul din Ucraina să se transforme într-un conflict militar direct între Rusia și NATO este extrem de mic.

El a subliniat că descurajarea este principalul obiectiv și că măsurile luate în prezent contribuie la menținerea stabilității și la prevenirea extinderii conflictului dincolo de granițele Ucrainei.

„Extrem de mici. Șansele ca un conflict militar să se extindă de granițele Ucrainei sunt extrem de mici. Suntem într-o situația în care noi trebuie să descurajăm și asta facem bine, noi împreună, asta vreau să spun”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că România acționează pe două direcții principale în mediul online: securitatea cibernetică și combaterea dezinformării. El a precizat că au fost înregistrate aproximativ 80.000 de atacuri cibernetice asupra structurilor statului, dar sistemele de apărare au funcționat bine.

Președintele a subliniat și importanța colaborării cu partenerii occidentali și a menționat că România sprijină Republica Moldova, care este supusă la presiuni continue.

În ceea ce privește dezinformarea, el a atras atenția că site-urile false, inclusiv copii ale unor platforme de știri, reușesc să influențeze opinia publică rapid, iar reacția autorităților este uneori cu un pas în urma Rusiei. Potrivit acestuia, este nevoie de o apărare mai rapidă, în timp real, pentru a limita efectele propagării informațiilor false.

„Există două direcții de acțiune pe zona online, una e pe securitate cibernetică. Au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe structurile statului român. Aici suntem bine. România e bine. Colaborăm bine cu partenerii occidentali. Încercăm să ajutăm Moldova care e sub presiune. Pe de altă parte, zona dezinformare, site-uri false, site-uri aparent banale, copii după site-ul dvs de exemplu, aici aș putea spune că suntem cu un pas în spatele Rusie și trebuie să învățăm să ne apărăm în timp real. E suficient ca un site să fie văzut de 200.000 de oameni timp de două ore, degeaba îl dai jos pe urmă, că oamenii deja l-au văzut și informația s-a propagat”, a precizat președintele.

Nicușor Dan a explicat că, în trecut, legea nu acoperea toate tipurile de aparate care pot survola spațiul aerian românesc – drone, rachete, avioane militare sau civile – motiv pentru care în luna mai a fost adoptată o lege care permite doborârea lor. El a amintit că partidele suveraniste s-au opus acestei legi, deși apărarea teritoriului este, în opinia sa, un act de suveranitate.

În ceea ce privește cazul dronei care a survolat România timp de 50 de minute, președintele a precizat că ordinul din iulie le-ar fi permis militarilor să o doboare, dar s-a luat o decizie de oportunitate de a nu trage.

Nicușor Dan a comparat situația cu cea din Polonia, care a doborât 4 din 20 de drone ce i-au survolat teritoriul, și a explicat că România a ales o abordare diferită pentru că așa s-a considerat oportun în situația respectivă.