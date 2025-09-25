Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că anularea alegerilor din decembrie 2024 a fost o greșeală colectivă, dar și un moment de curaj din partea instituțiilor statului.

El a spus că inclusiv Klaus Iohannis a greșit în acel context, având în vedere că trebuia să fie cel mai bine informat om din România, însă a subliniat că decizia luată de CSAT la 6 decembrie a fost una neobișnuită și curajoasă, care trebuie salutată astăzi.

Președintele a insistat că acel moment a reprezentat atât o slăbiciune, cât și o alegere necesară pentru protejarea democrației.

„Evident că toate lumea a greșit, inclusiv Klaus Iohannis, însă ceea ce eu vreau să apreciez este că la acel moment de 6 decembrie, când CCR a luat decizia și președintele și instituțiile care au fost în CSAT au avut curajul să ia o decizie extrem de neobișnuită. Acela a fost un moment de slăbiciune și de eroare, dar care s-a sfârșit cu o decizie foarte curajoasă pe care trebuie să o salutăm acum”, a declarat Nicușor Dan la Digi24.

În ceea ce privește interferențele externe, Nicușor Dan a afirmat că România se confruntă cu un război hibrid bine documentat. El a arătat că există rapoarte ale serviciilor de informații din Spania, Franța, Marea Britanie și de la nivelul Uniunii Europene care confirmă atacurile hibride și implicarea Rusiei.

Parchetul General ar fi identificat trei aspecte esențiale: o campanie de dezinformare sistematică, o finanțare externă de aproximativ un milion de euro și o încercare de destabilizare.

Nicușor Dan a precizat că inițial a fost sceptic privind pericolul, dar ulterior s-a dovedit că gruparea implicată era mult mai numeroasă și mai organizată decât părea, fiind pregătită să forțeze intrarea la adunări publice. Președintele i-a menționat inclusiv pe Bogdan Peșchir și Horațiu Potra, două dintre persoanele care l-au susținut pe Călin Georgescu în demersurile sale, financiar și inclusiv cu mercenari, în cazul lui Potra.

Referitor la dosarul lui Călin Georgescu, șeful statului a menționat că susținătorii acestuia respingeau ideea unei influențe ruse, însă acum există dovezi clare și vor apărea și altele în perioada următoare.

„Noi ca societate, eu ca persoană, noi suntem într-un moment în care conștientizăm acest război hibrid, în primul rând, și avem foarte multe dovezi externe, adică avem rapoarte ale serviciile de informații din Spania, Franța, Marea Britanie, rapoarte ale UE care spun că avem de a face cu atacuri hibride. Parchetul spune 3 lucruri. Unul e acest procest de dezinformare sistematică care dovedește legătura cu Rusia, a doua e finanțarea efectivă, unde avem 1 milion euro, e de 5-6 luni Bogdan Peșchir, și al treilea lucru încearcarea de destabilizare. Domnul Potra înțeleg că a încercat aceleași lucruri în țări africane. La momentul acela, când am avut informațiile, cumva am fost sceptic – ce ar putea să facă 10 oameni cu câteva cuțite și 3 grenade? Dar de fapt nu erau 5-6, erau vreo 70 și erau oameni care cumva se instruiseră să facă o chesitune din asta într-o adunare publică. De exemplu, să forțeze intrarea într-o adunare publică. Sunt trei chestiuni distincte, susținătorii lui Călin Georgescu care sunt oameni de bună credință spun că nu a fost o influență a Rusiei în alegeri. Acum în sfârșit avem o dovadă și vor fi multe altele”, a afirmat președintele.

Călin Georgescu nu a fost singur în demersurile sale, nu a fost un „călăreț singuratic”, mai atrage atenția președintele Nicușor Dan.

În spatele lui Georgescu și a viziunii sale care a convins 2-3 milioane de români s-a aflat o rețea de persoane cu mulți bani, inclusiv oameni din România. Însă totul ar fi plecat din Rusia, actorul statal care și-a dorit să influențeze alegerile din țara noastră, consideră Nicușor Dan.

„Ce pot să spun în momentul acesta este că Călin Georgescu nu a fost așa un călăreț singuratic care a avut o viziune care a convins 2-3 milioane de oameni, ci în spatele lui a fost o rețea de oameni cu bani din care a făcut parte. El este cineva care are această vocație de salvator de multă vreme și în spatele lui s-au raliat niște oameni cu bani din România. Faptul că alegerile din România puteau să fie influențate de Rusia e foarte grav și asta e dovedit”, a mai afirmat liderul de la Cotroceni.

Întrebat dacă va cere desecretizarea informațiilor din ședința CSAT din 6 decembrie 2024, Nicușor Dan a spus că acest lucru se va face „la momentul potrivit”.

El a explicat că are o imagine de ansamblu asupra situației și că în următoarele luni vor apărea noi probe care să clarifice implicarea unui actor statal.

Președintele a menționat și faptul că rețeaua TikTok a confirmat existența unei influențe externe, pe care a atribuit-o Rusiei, considerând că acest context face parte dintr-un tablou mai amplu de agresiune hibridă.