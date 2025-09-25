UPDATE

Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu, susține că este nevoie de o reformă a Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT). În opinia sa, România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat, „nu doar un for cu valențe formale, ci de un organism care să devină centrul nervos al guvernării strategice.”

Din punctul său de vedere, un CSAT modern trebuie să aibă un Secretariat Permanent care produce analize proprii, să includă noi domenii: energie, digital, sănătate, infrastructuri critice, să aducă la masă nu doar generali, ci și experți civili – sociologi, psihologi, ingineri, medici, cercetători, să lucreze prin subcomitete tematice, constant, nu doar ad-hoc, să integreze expertiza universităților, a cercetării și a mediului privat, să fie transparent, printr-un raport anual public.

„Un CSAT întărit nu înseamnă centralizare, ci responsabilitate și coordonare. Dacă rămâne formal, vom continua să fim vulnerabili. Dacă va fi modernizat, poate deveni creierul strategic al României”, a scris oficialul român, luni, pe contul său de Facebook.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Joi, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, are loc o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), convocată de președintele României, Nicușor Dan.

Pe ordinea de zi se află:

stabilirea obiectivelor care trebuie protejate împotriva dronelor și a altor amenințări similare;

stabilirea regulilor și echipamentelor tehnice necesare pentru aceste măsuri de protecție;

clarificarea cine are dreptul să decidă sau să aprobe acțiuni împotriva aeronavelor și dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României;

stabilirea procedurilor prin care autoritățile trebuie să informeze despre măsurile luate pentru controlul spațiului aerian.

În cadrul ședinței se vor discuta și alte subiecte legate de securitatea națională, a informat Administrația Prezidențială.

Vă reamintim că pe 13 septembrie, două avioane de luptă F-16 de la Baza 86 Fetești au decolat pentru a monitoriza situația aeriană la granița cu Ucraina. Decizia a venit după atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii de pe Dunăre și după ce o dronă a intrat în spațiul aerian al României. A fost vorba despre o dronă rusească. Avioanele au urmărit-o până când a dispărut de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost supravegheată permanent și populația nu a fost în pericol.

Piloții au avut aprobarea să doboare drona, dar în momentul contactului direct au evaluat riscurile și au decis să nu tragă, considerând că ar fi putut apărea victime colaterale. Decizia a fost descrisă ca una responsabilă și profesionistă. Ordinul privind cine aprobă doborârea dronelor a fost clarificat oficial în iulie: responsabilitatea revine comandantului militar al operațiunii.

România condamnă ferm provocările Rusiei, rămâne în coordonare cu aliații NATO și continuă să își consolideze armata și capacitățile de apărare. Inițiativa Eastern Sentry, anunțată de secretarul general NATO, Mark Rutte, va întări apărarea pe flancul estic.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuţ Moşteanu, a dat asigurări că România are „toate procedurile şi toate capabilităţile” de a reacţiona în situaţia în care avioane ruseşti cu pilot ar intra în spaţiul aerian al ţării. Ministrul Apărării Naționale este cel care dă aprobarea de principiu cu privire la modul de acţiune, iar în cazul dronelor responsabilitatea aparţine comandantului de operaţiune.