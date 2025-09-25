Potrivit lui Tanczos Barna, valoarea dobânzilor care trebuie achitate în acest an reprezintă un record istoric și pune o presiune uriașă asupra bugetului de stat. El a arătat că această situație este consecința directă a împrumuturilor acumulate și rostogolite în ultimii ani.

Vicepremierul a comparat cheltuielile cu dobânzile cu investițiile făcute de stat, precizând că acestea depășesc dublul fondurilor alocate pentru Dezvoltare și Transporturi, fiecare ridicându-se la aproximativ 20 de miliarde de lei.

Oficialul a explicat că România a greșit prin faptul că, într-o perioadă în care trebuia să fie mai cumpătată, a crescut cheltuielile și a apelat masiv la împrumuturi. Acest comportament a dus la creșterea costurilor și la neîncrederea creditorilor, care percep acum dobânzi ridicate, de 7-8%, mult peste nivelul dorit de 3-4%.

„Din cauza faptului că România s-a îndatorat excesiv în ultimii ani, în 2025 ne trezim cu această situaţie în care dobânzile sunt de 51 de miliarde de lei. Toate programele de investiţii de la Ministerul Dezvoltării se vor ridica probabil la 20 de miliarde de lei. Deci 20 cu 50. Sau dacă ne uităm la investiţiile din Ministerul Transporturilor, 20 şi ceva cu 50, iarăşi simplu la dublu. Deci dacă nu reuşim să reducem această presiune, pe de o parte prin consolidarea fiscală şi prin reducerea cheltuielilor de funcţionare şi dobânzi mai mici, apropiate de 4%, de 3%, de la 8%, de la 7%, să coborâm, vom avea o problemă din ce în ce mai mare”, a declarat Tanczos Barna la Digi24.

Vicepremierul a subliniat că România trebuie să adopte urgent măsuri de consolidare fiscală și să reducă cheltuielile de funcționare pentru a scădea presiunea dobânzilor.

El a explicat că, atunci când creditorii văd dezechilibre în buget, în societate sau în investiții, cresc costurile împrumuturilor. În opinia sa, un credit pe 15 ani poate dubla cheltuiala inițială cu o autostradă.

Barna a adăugat că, dacă România se împrumută constant, va ajunge să plătească pe dobânzi mai mult decât pe mâncare, asemenea unui buget de familie sufocat de datorii.

„România aici a greşit foarte mult, într-o perioadă în care trebuia să fie mai cumpătată cu cheltuielile şi cu împrumuturile, s-a extins foarte mult. Şi atunci, şi cei care acordă aceste împrumuturi văd dezechilibru în buget, văd dezechilibru în societate, în investiţii, cheltuieli fixe şi cheltuieli de funcţionare, tot ce e în spinarea statului. Şi atunci cresc aceste cheltuieli şi, practic, în cazul unui împrumut pe 15 ani, dublează cheltuiala cu autostrada. Dacă fac astăzi o autostradă şi mă împrumut cu 7% pe 15 ani, nu o să ne coste autostrada un leu, ne va costa exact 2 lei. Deci acesta este efectul unor împrumuturi, ca şi acasă, într-un buget al familiei. Dacă te împrumuţi, te împrumuţi, te împrumuţi, la un moment dat o să cheltuieşti cu dobânzile mai mult decât cheltuiala cu mâncarea”, a mai transmis vicepremierul.

În același timp, Tanczos Barna a spus că investițiile trebuie să continue, pentru a susține economia și a îmbunătăți nivelul de trai, în special în mediul rural.