Petrișor Peiu a afirmat că în primele șapte luni ale anului 2024, statul a cheltuit 22 de miliarde de lei pe dobânzi, iar anul acesta, în același interval, a cheltuit 32 de miliarde de lei. Iar în acest timp, spune el, România se împrumută din ce în ce mai scump.

„Anul trecut, pe primele 7 luni ale anului, statul a cheltuit 22 de miliarde de lei pe dobânzi. Anul acesta, în aceeași perioadă de șapte luni, a cheltuit 32 de miliarde de lei. Adică 10 miliarde de lei în plus, 2 miliarde de euro. În ritmul acesta vom ajunge la peste 55 de miliarde de lei cheltuiala cu dobânzile pe tot anul! În acest timp, România se împrumută din ce în ce mai scump: dobânda la împrumuturile pe termen lung (10 ani) nu scade sub 7,6%. Suma totală împrumutată de România nici nu mai este raportată de Ministerul de Finanțe de cinci luni încoace: ultima raportare este din aprilie 2025 (1013 miliarde de lei) și suntem în septembrie!”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit liderului senatorilor AUR, băncile comerciale au fost cele care au profitat de creșterea dobânzilor, încasând în primul trimestru din 2025 venituri din dobânzi pentru creditele acordate de 24,8 miliarde de lei, mai mult decât dublu față de cheltuielile cu dobânzile plătite de bancheri la depozite.

Mai exact, în primele șase luni ale acestui an, băncile au obținut un câştig din diferențialul de dobândă de 14,3 miliarde lei.

„Dar atunci când statul tot pierde cineva trebuie să câștige, nu? Și cine este principalul profitor al creșterii de dobânzi? Băncile comerciale au încasat în primul semestru din 2025 venituri din dobânzi pentru creditele acordate de 24,8 mld. lei, mai mult decât dublu față de cheltuielile cu dobânzile plătite de bancheri la depozite, de 10,5 mld. lei. Mai pe românește spus, băncile au obţinut în primele şase luni ale anului un câştig din diferențialul de dobândă de 14,3 mld. lei. Aceleași bănci care au fost recent cadorisite de guvernul Bolojan cu câteva miliarde provenite din forțarea creșterii capitalului social minim de 500 de ori, respectiv de 25 de ori”, a afirmat el.

Potrivit lui Petrișor Peiu, profesorii sunt cei care au de suferit, fiind forțați să muncească mai mult și să accepte un salariu mai mic.