Primăria Sectorului 5 a transmis că, din 9 septembrie, deșeurile vor fi ridicate doar din pubele etichetate. Locuitorii trebuie să își procure etichetele și recipientele de la Garajul Pucheni, aflat pe strada cu același nume. Decizia este motivată de numărul mare de cereri și de introducerea unui sistem de facturare bazat pe cantitatea de deșeuri colectată de la fiecare gospodărie.

Societatea Salubrizare Sector 5, aflată în subordinea autorităților locale, a stabilit un nou mod de distribuire a etichetelor. Cetățenii trebuie să se prezinte personal la Garajul Pucheni pentru a intra în posesia acestora și a pubelelor aferente.

Programul de ridicare este de luni până vineri, între orele 08:00 și 15:00, la adresa Strada Pucheni nr. 79. Primăria precizează că metoda este mai rapidă și ajută la gestionarea eficientă a valului de solicitări înregistrat în ultimele săptămâni.

Pentru a intra în posesia etichetelor și recipientelor, cetățenii trebuie să respecte anumite condiții. Este obligatorie prezentarea cărții de identitate, necesară pentru confirmarea adresei. De asemenea, persoana trebuie să figureze în baza de date cu un contract nou de salubrizare sau cu unul actualizat.

Cei care au semnat recent contractul sunt rugați să aștepte trei zile înainte de a se prezenta la punctul de distribuție. Intervalul este necesar pentru procesarea și înregistrarea documentelor în baza de date. Astfel, se evită situațiile în care contractul nu apare încă în sistem.

Începând cu data de 9 septembrie, deșeurile din Sectorul 5 vor fi colectate exclusiv din pubele etichetate. Până la această dată, operatorul de salubrizare acceptă și recipiente fără etichete, însă perioada de tranziție se încheie pe 8 septembrie.

Primăria a explicat că această schimbare face parte dintr-un plan mai amplu de eficientizare a gestionării deșeurilor. Prin montarea etichetelor și a sistemelor de citire automată a greutății, costurile de salubrizare vor fi corelate cu volumul efectiv de gunoi aruncat de fiecare gospodărie.

„Primăria Sectorului 5 continuă să susțină colectarea deșeurilor prin implementarea principiului european de plată în funcție de cantitatea aruncată, care generează costuri mai mici pentru cetățenii care își fac contract și au, astfel, sistemul de citire automată a greutății deșeurilor, montat pe pubelă”, a transmis instituția prin intermediul paginii oficiale de Facebook.

Astfel, fiecare pubelă va fi cântărită în momentul colectării, iar facturarea se va face pe baza volumului real de deșeuri. În această perioadă de recontractare, sumele vor fi calculate în funcție de cantitatea ridicată și de numărul de persoane din fiecare locuință, conform prevederilor Planului Național de Gestionare a Deșeurilor Urbane.

Autoritățile locale încurajează locuitorii să își actualizeze contractele de salubrizare cât mai repede, pentru a evita probleme în momentul introducerii noului sistem. Procedura de actualizare și de ridicare a etichetelor poate fi efectuată oricând, în intervalul stabilit de programul de la Garajul Pucheni.

Reprezentanții Primăriei Sectorului 5 reamintesc că utilajele de colectare sunt echipate cu sisteme de cântărire omologate. Astfel, fiecare pubelă este monitorizată, iar datele colectate contribuie la o evidență clară a cantităților de gunoi produse de fiecare gospodărie.

Această metodă de lucru urmărește atât reducerea costurilor pentru cetățeni, cât și stimularea unui comportament responsabil în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. În plus, locuitorii au garanția că plătesc doar pentru cantitatea pe care o generează, fără costuri suplimentare impuse la nivel general.