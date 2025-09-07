Noua obligație pentru gunoi. Primarul John Whitmire a precizat clar că prioritatea orașului este reforma serviciile de colectare a gunoiului pe termen lung, și că, pe termen scurt, nu există posibilitatea neachitării taxei pentru ridicarea gunoiului.

„Această administrație a întreprins îmbunătățiri la scară largă în fiecare departament al orașului, iar Departamentul de Deșeuri Solide nu face excepție”, a declarat Whitmire, conform Chron. ”Când am ajuns, am găsit un departament care funcționa în moduri care contravin valorilor pe care le susțin: transparență, responsabilitate și îmbunătățire continuă. De aceea, am numit un nou director și deja vedem progrese semnificative”, a mai spus el.

Deși Whitmire nu a precizat dacă orașul va oferi ajutor financiar locuitorilor afectați, a recunoscut amploarea problemei și responsabilitatea autorității locale de a o aborda.

„Să fim clari: întârzierile în serviciile de colectare a gunoiului și reciclare din Houston nu sunt noi. Ele au persistat de-a lungul mai multor administrații”, a spus el. „Suntem onești cu publicul, abordăm cauzele profunde și investim în soluții pe termen lung. Locuitorii din Houston nu merită mai puțin”, a afirmat el.

Primarul a adăugat că orașul urmează să adauge cel puțin 30 de noi camioane de gunoi la flota sa, în următoarele săptămâni – parte a unui efort mai amplu de a îmbunătăți serviciile. Potrivit lui Whitmire, noile camioane de gunoi urmează să sosească și să fie utilizate în următoarele câteva săptămâni.

Aceste vehicule, echipate cu tehnologie modernă și o fiabilitate mai bună, urmează să înlocuiască camioanele vechi care se defectează frecvent – una dintre cauzele principale ale colectărilor ratate sau întârziate.

Între timp, locuitorii sunt încurajați să raporteze necolectarea gunoiului prin intermediul serviciului 311 sau al portalului online din Houston.

Comparativ cu alte orașe din America, departamentul de deșeuri solide din Houston este subfinanțat. Iar ca situația să fie și mai proastă, se spune ca o parte din fondurile limitate ale departamentului ar fi fost folosite în mod abuziv pentru lucruri precum călătoriile și golful, potrivit unui raport prezentat recent Consiliului Local Houston. Asta a făcut ca, la începutul unei zile obișnuite, 30 de camioane de gunoi să fie scoase din funcțiune, iar alte 20 s-au defectat pe trasee.