S-a dat lege pentru reciclarea materialelor plastice. Legea privind modernizarea poluării cu plastic și a reciclării, adoptată de legislativul statului în 2021 și intrată efectiv în vigoare abia recent, a avut scopul de a crea standarde la nivel de stat pentru ceea ce poate și ce nu poate fi reciclat.

De asemenea, a stabilit noi taxe de ambalare pentru companiile care vând produse în Oregon, informează presa locală.

Taxele, bazate pe greutatea și reciclabilitatea materialului, sunt menite să oblige producătorii și distribuitorii de produse să acopere o parte din costurile de eliminare a ambalajelor la sfârșitul ciclului de viață, costuri care sunt suportate în prezent de companii și de locuitorii din Oregon care trebuie să plătească pentru gunoi.

Produsele cu mai puține ambalaje și cu ambalaje reutilizabile au taxe mai mici decât bunurile ambalate în materiale plastice voluminoase și materiale de unică folosință, încurajând producătorii să aleagă materiale mai ușoare și mai sustenabile.

Aceasta respectă reglementările din Oregon din ultimii ani care impun producătorilor să suporte o parte din costurile vopselei, saltelelor și electronicelor sau să investească în programe de reciclare a acestor produse.

Pe 30 iulie, la aproximativ trei săptămâni după implementarea legii și primirea primelor facturi de către producători, Asociația Națională a Angrosiștilor-Distribuitorilor a dat în judecată statul la Tribunalul Districtual al SUA din Portland pentru a împiedica aplicarea ei, susținând că legea este neconstituțională.

Asociația este un grup comercial care reprezintă ceea ce consideră a fi industria distribuției angro în valoare de 8,2 trilioane de dolari.

Departamentul pentru Calitatea Mediului din Oregon, Comisia pentru Calitatea Mediului și procurorul general al statului, Dan Rayfield, sunt numiți pârâți în acest proces.

Distribuitorii angro susțin că legea este neconstituțională deoarece, așa cum este structurată, acordă autoritate de reglementare asupra programului de taxe și a colectării nu Departamentului pentru Calitatea Mediului din stat, ci unei entități private – Alianța pentru Acțiune Circulară sau CAA – o organizație non-profit cu sediul în Washington, D.C.

Douăzeci de corporații multinaționale din industria alimentară, a băuturilor, comerțului cu amănuntul și bunurilor de larg consum, inclusiv Amazon, CocaCola și Nestle, au format alianța în 2022. Aceasta supraveghează programe similare de taxe de reciclare. implementate ca urmare a noilor politici din California, Colorado, Maine și Maryland.

În Oregon, alianța este responsabilă de stabilirea și colectarea taxelor pentru 60 de categorii diferite de materiale, în funcție de greutate și reciclabilitate. Împreună cu administrațiile locale, alianța participă la alegerea modului în care să investească veniturile din aceste taxe de reciclare.

Eric Hoplin, președintele și directorul executiv al asociației angrosiștilor, a declarat pe site-ul grupului că legea din Oregon este nedreaptă, deoarece transferă povara excesivă a costurilor de eliminare către distribuitori, care nu pot face alegeri privind ambalajele.

Pe 4 iunie, oficialii grupului au solicitat Departamentului pentru Calitatea Mediului din stat să amâne adoptarea legii pentru încă un an, în ciuda a peste un an de comentarii publice și de elaborare a reglementărilor pe care departamentul le-a întreprins înainte de lansarea și aplicarea completă a reglementărilor.