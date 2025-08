Eugen Mihăescu a relatat momentul în care a fost chemat pentru prima dată în biroul redactorului șef al revistei The New Yorker. Artistul a precizat că, deși lucra deja pentru publicație și vânduse câteva coperte, nu îl întâlnise personal.

Acesta i-a trimis o scrisoare de invitație, pe care Mihăescu a descris-o drept un gest care l-a impresionat profund, mai ales în contextul în care, la acea vreme, nu stăpânea încă bine limba engleză.

În cadrul acelei întâlniri, i s-a propus un proiect ilustrativ pornind de la un articol despre Mahatma Gandhi, publicat în trei părți. Redactorul-șef i-a arătat un desen agățat pe perete și i-a cerut ca ilustrația sa să nu fie un portret clasic, ci o imagine care să sugereze tematica textului, fără a o reda literal.

„Mi s-a părut ceva nemaipomenit când m-a chemat, când eu încă nu știam foarte bine engleză. Lucram deja, îmi cumpăra coperte la New Yorker, dar nu-l vedeam în redacție. (…) Când am intrat în biroul lui. Voia să-mi dea el un text și să-mi explice. (…)

Eugen Mihăescu a povestit că, în acea perioadă, reușea să înțeleagă doar titlul articolelor, uneori cu ajutorul dicționarului. Cu toate acestea, el a spus că la început desenele sale transmiteau esența articolului mai clar înainte ca el să înțeleagă complet textul. Odată ce a început să urmărească detalii mai sofisticate din conținut, interpretarea sa ilustrativă ar fi devenit mai complicată.

Artistul a recunoscut că nu a fost mulțumit de prima serie de ilustrații pentru articolul despre Gandhi. A pus lucrările într-un plic și s-a urcat în metrou pentru a le preda. Acolo, revăzându-le, a decis că nu reflectau ceea ce își dorea să transmită, astfel că a întors plicul pe dos și a realizat alte trei desene.

După publicarea desenelor, Eugen Mihăescu a fost abordat de autorul articolului. Acesta i-a spus că i-au plăcut foarte mult ilustrațiile și că ar dori să le cumpere. Artistul i le-a oferit în dar, considerând gestul o confirmare subtilă a alegerii inspirate pe care o făcuse în metrou.

„Îmi aduc aminte că am încercat, m-am chinuit o săptămână. (…) Am făcut desenele, dar nu-mi plăceau câtuși de puțin. Le-am pus într-un plic, am plecat cu metroul să le duc. În metrou am scos desenele și m-am uitat la ele. Le-am băgat la loc, am lipit plicul, l-am întors pe dos și am făcut alte trei mici desene, foarte simplu. (…)

Interesant este că data următoare, după ce au apărut desenele, am trecut pe lângă autorul articolului. S-a oprit și mi-a spus: „Domnule Mihăiescu mi-au plăcut foarte mult desenele. Aș vrea să le cumpăr.” I le-am făcut cadou”, a mai declarat renumitul caricaturist.