România traversează, odată cu stingerea discretă din viața publică a lui Ion Iliescu, finalul unei epoci. Un om politic care a marcat profund ultimii 35 de ani, fără a fi vreodată un dizident autentic, ci mai degrabă un funcționar devotat al istoriei, așa cum îl descrie Dan Andronic: „Ion Iliescu, un funcționar al istoriei. Este finalul unei epoci.”

Președinte al României timp de trei mandate — 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004 — Iliescu a reprezentat pentru generațiile postdecembriste figura centrală a unei tranziții marcate de ambiguități, compromisuri și echilibristică politică.

Provenit dintr-o familie de ilegaliști, cu numele de Ilici dat în cinstea lui Lenin, Iliescu părea predestinat rolului pe care și l-a asumat după decembrie 1989.

Numele lui Ion Iliescu este indisolubil legat de momentele cele mai dramatice și controversate ale istoriei recente: execuția soților Ceaușescu, ororile mineriadelor din 1990, dar și de prima alternanță democratică din 1996. Tot el a modelat, în doar câțiva ani, structura principalului partid de stânga: FSN, FDSN, PDSR și, în cele din urmă, PSD.

„Un lucru nu i-l poate contesta nimeni: a fost toată viața un om de stânga. A fost adeptul colectivismului, al economiei centralizate. Mandatul său de președinte, cel din 1990-1996 (pe care eu îl consider, de fapt, un singur mandat), a făcut ca întreaga politică economică să rămână legată de proprietatea de stat, cu foarte mici ‘pâlpâiri’ de privatizare”, punctează Andronic.

Ion Iliescu nu și-a renegat trecutul: „Am fost înscris în PCR. Nu mi-e rușine de trecutul meu și nu-l reneg, dar ulterior, când eram încă membru al PCR, am evoluat politic, debarasându-mă de dogmele comuniste. În prezent, mă definesc ca un politician realist, care are în vedere situația concretă și încearcă să o înfrunte fără a urmări scheme sau modele prestabilite.” În același timp, rămânea fidel social-democrației.

Dan Andronic trage concluzia: „Ion Iliescu nu a fost un om politic providențial, ci un om politic potrivit vremurilor. A fost un strateg al puterii, capabil să construiască alianțe de moment, să dizolve pericole și să elimine rivali. Era cunoscut pentru modul lent în care lua decizii. A fost prudent și ambiguu. A știut să navigheze pe valurile tulburi ale tranziției, fără să-și asume reforme radicale. Ion Iliescu a fost un om politic al tranziției, nu al transformării. A întruchipat echilibrul instabil dintre trecutul comunist și promisiunile unei generații care vedea cum sistemul democratic nu reușește să se impună, întârzie să apară.”

Mirel Curea mărturisește: „Mă uitam la domnul Mihăescu după ce a venit în țară, bineînțeles, când era lângă domnul Iliescu. Îl auzeam cum vorbește, îl vedeam cum arată. Zic: ‘Bă, frate, ce caută, mă, boierul ăsta lângă Iliescu?’ Serios, asta era reacția mea.”

Eugen Mihăescu completează cu nostalgie și autoironie: „Personajul ăsta de acum, de multe ori intru în lift la mine și mă uit în oglinda din lift și zic: ‘Când a intrat moșul ăsta înaintea mea înăuntru?’ (…) Moșul a fost și el student… la Arte Plastice, abia plecase consilierul sovietic Covalenco…”

Rememorările sale despre întâlnirile formative cu marii pictori ai vremii, Corneliu Baba sau Teodor Pallady, descriu atmosfera unui București artistic și intelectual de altădată, în umbra marilor transformări politice.

Ion Iliescu rămâne un personaj care va stârni dezbateri pentru mulți ani de acum înainte. Pentru unii, este „funcționarul istoriei”. Pentru alții, simbolul tranziției neterminate a României. Dar pentru toți, este finalul unei epoci.

„Da, dragul meu, dragul, un moment. Personajul ăsta de acum, de multe ori intru în lift la mine și mă uit în oglinda din lift și zic: ‘Când a intrat moșul ăsta înaintea mea înăuntru?’ Dar moșul… nu, nu aerul de boier, e… Moșul a fost și el student. Deci, când eram student la Arte Plastice, abia plecase consilierul sovietic Covalenco… Deci vorbim de anii ’60, eu am intrat la 17 ani. La un moment dat, prin anul trei… Lăsați-l doar pe domnul… au vrut să mă dea afară pentru felul de a nu da… mă rog, Picasso, care era membru al partidului comunist, nu puteai să arăți ceva de Picasso pentru că erai de partea Occidentului decadent.”

Dan Andronic a vrut să afle detalii din atelierul vieții de artist în România comunistă: „Dar ce desenaseți? Ce pictaseți de i-a deranjat? Nu cred că a plecat de la ceva anume. Noi la școală am învățat să facem un desen realist, o pictură realistă. L-ați avut profesor pe Schweitzer-Cumpăna?”

Eugen Mihăescu rememorează atmosfera și figurile legendare ale picturii:

„Nu. Doi ani de zile nu am avut pe un mare pictor, însă un profesor… cum să spun, sunt puțini mari pictori de la care înveți. Și, în fundul curții, e o curte lungă, era un atelier cu un geam mare, așa cum trebuie să fie un atelier de pictură. Și mă suiam pe o băncuță, sub fereastra aia, și mă uitam în atelier și vedeam un colos, puțin anchilozat de ceafă, care se duela cu o pânză nemaipomenită. Ce picta era portretul lui Sadoveanu și mă duceam aproape în fiecare zi, mă cățăram acolo și mă uitam. Dar cred că aia a fost prima lecție de pictură, ca să spun așa. Am văzut cum amesteca culorile, până când m-a surprins. S-a întors, a ieșit afară și mi-a zis: ‘E frumos să te uiți pe geam.’ Ăsta era Corneliu Baba.”