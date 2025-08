În contextul intensificării luptei împotriva evaziunii fiscale, inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au început să efectueze controale amănunțite în rândul micilor întreprinderi din sectorul agricol, scrie agrointel.ro.

Deși așteptările au fost ca verificările să vizeze în special marii contribuabili sau presupuşii mari evazioniști, surpriza a venit din partea fermierilor mici și mijlocii, care au fost, de fapt, ținta principală a acestor inspecții.

Dumitru Bărbieru, agricultor din județul Tulcea și fondatorul companiilor DAB Zootehnica și Bărbieru Prod Com SRL, povestește experiența sa recentă cu ANAF, care a adus un control fiscal asupra activității sale din anul 2019.

Deși în ultimii ani, inclusiv în cursul acestui an, nu au fost identificate nereguli, inspectorul a găsit, în arhive, câteva aspecte contestabile. Printre acestea se numără achiziția de apă plată destinată angajaților, precum și câteva anvelope cumpărate, în total o sumă de aproximativ 1.000 de lei ce trebuie recuperată.

Mai precis, inspectorii au considerat că apa cumpărată pentru muncitori a fost o cheltuială nejustificată din punct de vedere fiscal.

Fermierul tulcean și-a exprimat dezamăgirea față de această situație, mai ales în contextul în care încheierea activității zootehnice a fost impusă de pesta porcină africană, iar acum își desfășoară activitatea pe 250 de hectare cultivate cu cereale și soia.

În plus, inspectorii au considerat că biletele pentru trecerea cu bacul și anvelopele achiziționate ar putea fi folosite necorespunzător, ceea ce a generat alte observații ce au fost contestate de fermier.

”Imediat ce prim-ministrul a declarat că va eradica evaziunea fiscală, iar domnul ministru Nazare a menționat la postul de televiziune Antena 1 că nu vor fi sub lupa autorităților micii antreprenori care cred că sunt cu plățile la zi, m-am trezit cu vizita unui inspector de la ANAF după ce mi s-a comunicat că am picat la control fiscal pentru anul 2019. Acum două săptămâni, cel care m-a verificat mi-a scos în neregulă până și apa pe care am cumpărat-o pentru lucrătorii din fermă în 2019.

I-am justificat achiziția câtorva sute de litri de apă, la distanță de ceva luni, prin faptul că pe mine mă amendează ITM-ul dacă nu le cumpăr apă muncitorilor. A mai găsit că am trecut cu bacul pentru care am avut niște bilete de 3,25 lei, că am luat anvelope și a presupus că sunt pentru autovehicule, nu sunt pentru utilaje.

În schimb, domnul de la ANAF nu a avut niciun stres, s-a chinuit să caute probleme o lună de zile, ca să scoată 1.000 de lei de la mine. Eu i-am explicat într-o întâmpinare pe care i-am făcut-o, însă ce a scos, aia a rămas”, a explicat fermierul tulcean.