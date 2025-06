Sorin Grindeanu a comentat reacțiile generate de declarația președintelui, menționând că a observat puncte de vedere diferite: unii susțin că implicarea nu este necesară, în timp ce alții argumentează că problema evaziunii fiscale este deja inclusă în strategia națională de apărare.

El consideră că orice reglementare sau îmbunătățire ar trebui realizată prin lege, subliniind că acesta este parcursul firesc.

Oficialul a subliniat că, în contextul în care combaterea evaziunii fiscale este deja inclusă în strategia națională de apărare, ar putea fi necesare clarificări suplimentare pentru a stabili modul concret în care această luptă trebuie abordată și reglementată

Președintele interimar al PSD a subliniat că, în opinia sa, cei care nu își îndeplinesc atribuțiile trebuie înlăturați din funcție, fără loc pentru compromisuri sau negocieri, cât timp el are responsabilitatea conducerii. A adăugat că respectarea legii este obligatorie pentru toți, inclusiv plata impozitelor, iar sancțiunile ar trebui aplicate atât evazioniștilor, cât și celor care nu și-au făcut datoria de a-i controla.

”Cine nu-şi face treaba, trebuie să plece acasă. Nu există aici nuanţe şi nu există negocieri, din punctul meu de vedere, atâta timp cât am această responsabilitate. Cine nu respectă legea, asta însemnând inclusiv plata impozitelor, trebuie să plătească. Şi trebuie să plătească şi cei care eventual n-au considerat necesar să controleze aceste companii care fac această evaziune”, a spus acesta.

Sorin Grindeanu a explicat că reforma fiscală nu a fost realizată deoarece, în cadrul fostei coaliții de guvernare, nu a existat un consens politic. Unele măsuri nu au fost agreate de unii parteneri din coaliție, altele nu au fost susținute de formațiunea sa.

Întrucât anul electoral a impus o perioadă prelungită de alegeri, s-a convenit ca modificările fiscale să fie amânate până după încheierea acestui context politic. El a subliniat că aceasta este realitatea, contrazicând afirmațiile contrare.

”Făcând parte în general din coaliţie sau conducerea coaliţiei trecute, anumite măsuri n-au fost dorite de anumiţi colegi de-ai noştri. Fiind totuşi într-o perioadă electorală, un an, tot votăm de un an de zile, anumite măsuri fiscale n-au fost dorite de colegi de-ai noştri, altele nu le-am dorit noi şi atunci s-a făcut acest agreement că un an de zile, aceste lucruri, după ce trece toată această perioadă electorală, să fie puse pe hold. Asta este realitatea. Cine spune altceva, nu spune adevărul”, a afirmat Grindeanu.