Gheorghe Piperea a susținut că aceasta este o modalitate de a ne face să părem suspecți de evaziune fiscală sau alte infracțiuni grave.

„Legile austerității II, care s-au făcut în 5 pachețele, pentru necesitați de prestidigitație și gestiune a riscului de trântire la CCR, ascund un mare și întunecat secret. Sistemul de avertizare timpurie, care urmează să se aplice cetățenilor, printr-un fel control permanent și cu ajutorul unor profileri fiscali sau forensic detectives, este o prefigurare a sistemului de rating social chinezesc. Este o modalitate de a ne face pe toți suspecți de evaziune și de alte fapte grave, pe care le-ar putea manufactura acest sistem. Este de o gravitate extremă”, a scris el pe Facebook.

Potrivit lui Piperea, această situație este mai gravă decât restricțiile impuse ne-vaccinaților în perioada pandemiei, mai gravă decât cazierul bancar, și „mai debilitantă decât panopticumul digital căruia îi suntem captivi”.

„Beleaua e mai mare decât ștampilarea noastră ca ne-vaccinați (sper că lumea își amintește că fără certificat de vaccinare sau test zilnic nu puteai exista social, turistic sau economic și erai nevoit să stai de partea cealaltă a gardului de sârmă separator de la Kaulfland. E mai gravă decât cazierul bancar (Biroul de credit, centrala riscurilor de credit, centrala incidentelor de plăți – toate sunt liste negre cu indezirabilii băncilor, cu „nebancabilii”). Este mai debilitantă decât panopticumul digital căruia îi suntem captivi”, a afirmat acesta.

Avocatul a mai spus că, atunci când lumea va realiza ce se întâmplă, iar numerarul va fi devenit istorie, va fi prea târziu pentru drepturi și libertăți democratice.

Potrivit lui, vor mai exista doar două soluții: revoluția și societatea paralelă.

„Când lumea va sesiza ce se întâmplă, mai ales după ce numerarul va fi devenit istorie, va fi fost prea târziu pentru drepturi și libertăți obținute democratic. Vor mai exista doar două soluții : revoluția și societatea paralelă”, a spus el.

În încheiere, Gheorghe Piperea a spus că „orice criză e o ocazie” – pentru sistemul ostil omului de rând să devină dictatură, iar pentru omul de rând, „să rupă lanțurile captivității”.