Profesorul universitar Gheorghe Piperea a publicat pe contul său de Facebook un mesaj prin care spune că Agenția Națională de Meteorologie ar trebui să furnizeze oamenilor modalitatea oficială prin care se calculează temperatura exterioară.

Cunoscutul avocat a mai precizat pe rețelele de socializare că nu i s-a părut niciodată că vara, la umbră, este mai răcoare decât la soare. De asemenea, el se mai întreabă dacă temperatura este într-adevăr mai ridicată cu atât de multe grade la umbră.

„Este posibil ca temperatura la umbră să fie mai redusă cu 7 sau chiar 11 grade decât cea la soare? În lunile de vară mie, de exemplu, nu mi s-a părut niciodată că e mai răcoare la umbră, ci doar că sunt mai puțin expus insolației și „bronzării”, este doar o parte din mesajul pe care acesta l-a publicat pe rețelele de socializare.

Un analist politic critică mesajul lui Gheorghe Piperea

În urma mesajului cunoscutului profesor și avocat, analistul politic Sorin Ioniță a publicat, la rândul său, un mesaj în care îl ironizează pe Gheorghe Piperea.

În mesajul de pe rețelele de socializare, analistul politic prezintă situația și spune că un profesor de la Universitatea din București se întreabă de ce un obiect lăsat în soare se încinge mai mult decât unul lăsat la umbră.

„În acestă diatribă de o eleganţă clasică un prof. univ. dr. la Drept, Universitatea Bucureşti, se întreabă practic de ce un obiect lăsat la soare se încinge mai tare decât unul care stă la umbră. I se pare suspect. Şi ce rost are să stea omul la umbră când e cald, că e tot aia ca la soare, minus bronzul”, arată acesta pe Facebook.

Prostia autentică, subestimată

Analistul politic își continuă mesajul și spune că, de foarte multe ori, în România, prostia autentică este subestimată.

„Cred că prea adesea subestimăm în România prostia autentică, cu morgă, a unor palavragii de nişă îngustă şi presupunem tot felul de conspiraţii şi scheme politice complicate în loc. Propunerea mea asta ar fi: what you see is exactly what it is. Şi (2) Univ Buc are de luat măsuri cu standardele academice dacă vrea să mai prindă Top 500 secolul ăsta”, a fost mesajul analistului politic Sorin Ioniță.