Gheorghe Piperea a fost extrem de vocal în perioada pandemiei de Covid-19. Încercând să construiască un dosar colectiv, a câștigat atenția câtorva sute de oameni, însă pare că și-a pierdut credibilitatea. Reamintim despre eșecul de la CEDO.

Gheorghe Piperea s-a opus măsurilor instituite de Guvern în perioada pandemiei

În luna septembrie a anului trecut, Curtea Europeană a Drepturilor Omului inadmisibilă plângerea avocatului cu privire la măsurile instituite de Guvernul României pe fondul stării de alertă declarată la 18 mai 2020, în timpul pandemiei de COVID-19, relatează România TV.

Potrivit CEDO, reclamantul ”s-a plâns în abstract că măsurile luate de statul român pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 au fost inadecvate”. Curtea a susținut că Gheorghe Piperea nu a oferit informații despre situația sa particulară și nu a explicat concret cum l-au afectat în mod direct măsurile luate de autoritățile naționale.

De asemenea, din cauza teoriilor conspiraționiste promovate de Gheorghe Piperea prin intermediul canalului Sputnik, studenții au boicotat cursurile sale din perioada pandemiei, relatează Newsweek.

„O întreagă lume mă detestă și nu stiu de ce. O lume care se crede bună și dreaptă și care crede că are nevoie de spații sigure, care nu le deranjează certitudinile și nu le forțează ieșirea din stereotipie. Dintr-o serie de 220 de studenți de anul III azi au venit la cursul meu fix 2. Este, de data asta, un evident boicot. Nu mai e vorba de îmbunătățirea cursului, necesitate care mă presează, de altfel, an de an, și mă determina mereu să înnoiesc ceea ce predau și scriu”, a recunoscut chiar el.

Ghoerghe Piperea a cerut sancționarea Chinei

Vă reamintim, de asemenea, că în luna martie a acestui an, după ce FBI a dezvăluit că virusul Covid-19 ar fi scăpat din laborator, Gheorghe Piperea a cerut sancţionarea Chinei, explicând că, dincolo de responsabilitățile juridice, există o responsabilitate etică a celor care s-au considerat nu doar oameni de știință, „ci și oameni de știință inexpugnabil, care nu pot să fie supuși”.

„Ce vreau însă să vă spun este că, dincolo de responsabilitatea juridică, politică, eu când am auzit prima dată această poveste și asta se întâmpla în mai 2021, că nu e de ieri, de astăzi, din mai 2021, este această suspiciune. Am spus dacă se adeverește, chit că este un simplu accident, China ar trebui să fie trimisă pur și simplu înapoi în Evul Mediu, pentru că a făcut nu numai să moară 7 milioane de oameni, cifra pe care anunță o anunță OMS, dar a distrus pur și simplu lumea, nu numai din punct de vedere economic, ci și din punctul de vedere al drepturilor”, a spus avocatul la acea vreme.