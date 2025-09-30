Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat, într-un interviu acordat postului Digi24, cum s-a ajuns la modificarea contractului colectiv de muncă de la Romsilva. Este vorba despre aceeași regie a statului care plătea sume uriașe la pensionarea angajaților și în special a șefilor.

Buzoianu a afirmat totuși că aceste bonusuri nu erau destinate doar șefilor, ci întregului personal silvic care se retrăgea din activitate, iar fondurile proveneau din exploatarea pădurilor.

Potrivit ministrului, în anumite perioade, banii alocați pentru aceste plăți ajungeau la sute de milioane de lei într-un singur an. Ea a dat exemplul anului 2023, când s-ar fi cheltuit peste 113 milioane de lei doar pentru bonusurile de pensionare. Buzoianu a precizat că acești bani erau direcționați din exploatarea pădurilor, neexistând alte surse majore de venit pentru Romsilva.

Oficialul a arătat că printre beneficiarii acestor sume s-au numărat și directori, unii primind între 50.000 și 100.000 de euro la pensionare.

„Era vorba de absolut tot personalul silvic care se pensionează. Erau sumele de sute de milioane de lei care erau alocate uneori într-un singur an la acoperirea acestei bonusuri. Banii aceștia erau luați din banii de exploatare a pădurilor, să nu ne imaginăm altceva, că nu există o altă sursă de venit principală a Romsilva. Deci, practic, erau tăiate păduri, iar banii de păduri erau duși în bonusuri de pensionare în unii ani, repet, în 2023, de exemplu, peste 113 milioane de lei, numai pe bonusuri de pensionare. Și am văzut inclusiv cazurile legate cu directorii care au primit câte o sută de mii de euro, au fost mai multe astfel de cazuri, cu directori care au primit între 50 de mii de euro și 100 de mii de euro la pensionare, lucruri absolut revoltătoare, care au revoltat o țară întreagă, care m-au revoltat și pe mine”, a indicat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a relatat că situația a intrat în atenția sa în momentul negocierii bugetului Romsilva. La acea dată, în proiectul bugetar apărea valoarea „0” la categoria bonusuri de pensionare. Totuși, a precizat că legea permite un salariu drept bonus la pensionare, însă contractul colectiv de muncă prevedea zece salarii.

Această contradicție a dus la numeroase litigii, unele persoane dând în judecată Romsilva pentru a obține sumele integrale. Potrivit ministrului, unii dintre acești angajați au câștigat procesele în primă instanță, iar alții le-au pierdut, fără a exista deocamdată decizii definitive.

„În momentul în care s-a venit cu negocierea cu bugetul Romsilva, pentru că suntem în plină negociere pe bugetul Romsilva, am văzut în bugetul respectiv că scria 0 la bonusuri de pensionare. Astăzi, în momentul în care discutăm, în acest moment în care discutăm, da, legea spune că au voie un salariu bonus de pensionare, dar, conform contractului colectiv de muncă, au voie la 10 salarii. Și ce să vedeți, sunt unii care dau în judecată Romsilva, pe de-o parte, o parte din acești oameni au câștigat deja în primă instanță cu contractul colectiv de mână-n brațe, împotriva legii care limitează bonusul de pensionare, alții au pierdut în primă instanță, nu avem încă decizii definitive, dar eu le-am spus foarte clar, nu avem cum să ne asumăm în buget 0 lei dacă, de fapt, în continuare, bonusul acesta există în contractul colectiv de muncă”, a punctat Diana Buzoianu.

Ca urmare a negocierilor, s-a introdus un act adițional la contractul colectiv de muncă, prin care la pensionare angajații regiei pot primi maximum un salariu. Diana Buzoianu a subliniat că plata nu este obligatorie, ci doar o posibilitate, însă pragul a fost clar stabilit.

Ea a menționat că, teoretic, contractele colective de muncă pot fi redeschise oricând pentru noi negocieri, dar consideră că mesajul transmis acum este ferm și nu mai lasă loc de revenire la vechile practici.

Întrebată dacă sindicatele au acceptat această modificare, ministrul a confirmat că acestea au semnat pentru noua formă a contractului și au fost de acord cu schimbările.

„Alte negocieri, alte contracte colective de muncă? Sigur că, de fiecare dată, când vorbim despre contractele colective de muncă, ele pot fi deschise. Dar eu cred că, odată, transmit semnalul foarte clar, nu prea mai este cale de întors”, a spus șefa de la Ministerul Mediului.

Ministrul Mediului a comentat și pe tema teoriilor conspirației care tot circulă în ultima perioadă în spațiul public, privind apa României care este îmbuteliată și furată de către străini, cum ar fi Lacul Vidraru și francezii care ar pleca de acolo cu apa noastră.

„Toate conspirațiile cu «vin străinii să ne fure țara, să ne fure resursele, apa, tot» sunt niște conspirații care sunt folosite de mișcările extremiste ca să justifice, de fapt, de ce ei nu vor să susțină măsurile reale care trebuie să fie luate. Problema nu este că promovezi temele respective conspiraționiste. Problema este că iei privirile oamenilor de la soluțiile reale, care sunt mai dificile și care înseamnă investiții, înseamnă planificare, înseamnă nu neapărat măsuri populare de pe zi pe alta”, a spus Diana Buzoianu.

Demnitarul a confirmat însă că ne-am putea confrunta pe viitor cu alt fel de probleme în legătură cu apa.