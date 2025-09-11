Diana Buzoianu spune că reforma va veni la pachet cu modificări substanțiale ale legislației, iar una dintre măsurile propuse vizează instalarea de GPS pe toate mașinile companiei, pentru a monitoriza utilizarea lor și a se asigura că acestea sunt folosite exclusiv în scopul activității principale.

Ministerul Mediului a trecut săptămâna trecută o ordonanță de urgență care stabilește că reorganizarea se va face prin hotărâre de guvern, iar după perioada de transparență de 30 de zile, se vor solicita toate avizele ministeriale necesare pentru implementare.

În paralel, Diana Buzoianu a explicat că interviurile pentru funcția de inspector șef la Garda Forestieră din Focșani, Brașov, București și Timișoara s-au finalizat și că acestea au fost organizate pe baza unui concurs public, în locul numirilor discreționare anterioare.

Concursul a evidențiat inclusiv cazuri în care persoane care dețineau anterior funcții de conducere au fost date la o parte pentru că au avut performanțe prea mari în activitatea desfășurată. Garda Forestieră are ca obiectiv principal prevenirea infracțiunilor de mediu și identificarea celor care taie pădurile ilegal, activități susținute prin patrule și colectarea de informații relevante.

„În primul rând, astăzi este pus în transparență pentru ultima dată hotărârea de guvern pentru reorganizarea Romsilva. De aici încolo mai sunt 30 de zile, după care vom cere avizele de la toate ministerele. Poate vă amintiți că săptămâna trecută am trecut o ordonanță de urgență care stabilea că reorganizarea se face printr-o hotărâre de guvern. Azi o punem în transparență 30 de zile și după o trecem. Va rezolva destul de multe și va veni la pachet cu modificări substanțiale pe legislație. Vrem să avem GPS pe mașinile Romsilva, cu argumentul că aceste mașini trebuie să fie folosite în scopul activ principal. Trebuie să vedem în mod clar că au fost folosite pe turele pe care spun că au fost făcute”, a declarat Diana Buzoianu la Antena 3.

Ministrul a subliniat valoarea pădurilor României, menționând că acestea reprezintă o comoară națională, incluzând unele dintre cele mai vechi și valoroase păduri din Europa, care merită protejate.

Ea a amintit că în ultimii ani șase pădurari au fost uciși în timpul activității lor, iar sute de alți inspectori au fost amenințați sau hărțuiți, ceea ce arată curajul și determinarea celor care doresc să facă un pas înainte în protejarea mediului.

Interviurile au relevat persoane care, în funcții de conducere, au reușit să crească semnificativ numărul controalelor, dar au fost totuși eliminate pentru performanța lor, ceea ce evidențiază problemele structurale ale sistemului.

„Am găsit chiar cazuri de oameni care au mai avut funcții de conducere și au fost dați la o parte pentru că au făcut prea mare performanță. S-a terminat interviul pentru inspector șef la Garda Forestieră la Focșani, Brașov, București, Timișoara. Până acum numirea era „în pixul” ministrului. Eu am ales să facem concurs public, anunțat, am invitat pe toți. Mi-au spus toți: „Diana, nu se înscrie nimeni, că în Garda Forestieră e militărie.” Am avut interviuri și o să avem numirile în perioada următoare. Garda Forestieră se asigură că infracțiunile de mediu sunt oprite, că cei care taie pădurile ilegal sunt prinși. Ei strâng toate informațiile, sunt făcute patrule – asta fac ei. Am găsit chiar la acest concurs cazuri de oameni care au mai avut funcții de conducere și au fost dați la o parte pentru că au făcut prea mare performanță în paza pe care au realizat-o. Avem pădure. Este o comoară pe care încă o avem. Avem încă unele dintre cele mai bătrâne și valoroase păduri din Europa. Merită să le protejăm. Da, au fost oameni care au întors capul, care aveau atribuția să oprească jaful și au întors capul la infractori. Au fost, în ultimii ani de zile, 6 pădurari uciși în pădure. Au mai fost încă sute de alți pădurari și inspectori care au mers în pădure și au fost hărțuiți, amenințați. Deci avem oameni care vor să facă un pas în față. La interviuri au fost oameni care ne-au spus că, în funcțiile de conducere, au crescut exponențial numărul de controale și au fost dați la o parte”, a mai spus ministrul.

În ceea ce privește combaterea fraudelor și protecția pădurilor, Buzoianu susține crearea unui „DNA al pădurilor”. Ea a relatat un caz din județul Neamț, unde o firmă a introdus în capitalul social 4.800 de hectare de pădure, pentru ca ulterior să fie vândută unei alte firme străine, încercând astfel să eludeze legea și dreptul statului de a achiziționa pădurea.