Anumite mărci din cadrul Volkswagen Group, mai ales Porsche şi Audi, sunt printre cele mai afectate. Conducerea a recunoscut pierderi directe de ordinul miliardelor, conform informațiilor publicate de Reuters. Aceste pierderi au venit din tarife ridicate aplicate modelelor importate şi din scăderea cererii pe unele segmente.

Cel mai puțin afectați de tarifele aplicate importurilor sunt constructorii care au uzine şi volume mari produse în Statele Unite. Potrivit sursei menționate, BMW produce serii mari în uzina din Spartanburg. Astfel, acoperă o parte importantă din cerere locală, reducând impactul tarifelor asupra modelului X exportat din Europa.

De asemenea, Stellantis are o prezenţă solidă în America de Nord, iar o parte din gama destinată pieţei americane este asigurată de capacităţi locale. Totuşi, nici aceste grupuri nu sunt complet ferite, deoarece anumite componente şi părţi critice pot fi taxate.

„Președintele Donald J. Trump a declarat că practicile comerciale și economice externe au creat o situație de urgență națională, iar ordinul său impune tarife de răspuns pentru a consolida poziția economică internațională a Statelor Unite și a proteja lucrătorii americani. Deficitele comerciale anuale mari și persistente ale Statelor Unite au dus la golirea bazei noastre de producție; au dus la lipsa de stimulente pentru creșterea capacității avansate de producție internă; au subminat lanțurile critice de aprovizionare; și au făcut ca baza noastră industrială de apărare să devină dependentă de adversarii străini”, subliniază Casa Albă.

Constructorii premium au încercat să absoarbă parțial costurile pentru a nu pierde cote de piață în SUA. Totuși, specialiștii citați de sursa menționată subliniază că această strategie este sustenabilă doar pe termen scurt, deoarece erodează serios profitabilitatea.

Răspunsurile companiilor și ale guvernelor europene s-au concentrat pe două direcții, conform Reuters. Pe de o parte, negocierile diplomatice au încercat să obțină reduceri ale tarifelor, unele propuneri vizând scăderea la 15 la sută în acorduri bilaterale.

Pe de altă parte, producătorii auto accelerează planurile de investiții în America de Nord, pentru a muta local producția modelelor vizate și a evita taxele. Aceasta este însă o strategie costisitoare și necesită timp, ceea ce înseamnă că impactul imediat rămâne semnificativ.

Comparativ, câștigătorii relativi ai acestei situații sunt constructorii care au deja o bază industrială importantă în SUA și pot compensa pierderile cu producția locală. Totuși, nici BMW, nici Stellantis sau Mercedes-Benz nu scapă complet de efectele tarifelor, mai ales pe partea de componente, unde dependența de importuri rămâne ridicată.

În același timp, producția de vehicule electrice este serios complicată de noile costuri. Investițiile planificate pentru lansarea unor modele electrice produse în Europa, dar vândute în SUA, riscă să fie amânate sau reconfigurate.

Analizele economice arată că impactul macroeconomic asupra Uniunii Europene ar putea fi limitat. Totuși, sectoarele concentrate, precum industria auto și regiunile dependente de aceasta, pot suferi pierderi notabile dacă situația persistă.

La nivelul companiilor, cele mai mari probleme le întâmpină Volkswagen și brandurile premium din portofoliul său, alături de alte mărci europene de lux care depind aproape exclusiv de exporturile către SUA.

Directorul executiv Oliver Blume a explicat la salonul IAA din München că gigantul se bazează pe noul de investiții în SUA. Potrivit acestuia, discuțiile cu guvernul SUA au fost „foarte pozitive”.

„Prin urmare, ne bazăm pe planul nostru de investiții în SUA, care ar stimula ocuparea forței de muncă la nivel local și lanțul de aprovizionare al VW”, a declarat directorul executiv Oliver Blume.

Mercedes-Benz se confruntă și ea cu presiuni considerabile, deși dispune de resurse mai mari pentru a absorbi temporar costurile. BMW și Stellantis, deși mai bine poziționate prin fabricile din SUA, nu sunt ferite de dificultăți, în special din cauza dependenței de lanțurile de aprovizionare transatlantice.