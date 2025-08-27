Fondul de pensii al grupului german Mercedes-Benz a vândut întreaga sa participaţie de 3,8% la Nissan Motor, tranzacţia ridicându-se la 47,83 miliarde yeni, echivalentul a aproximativ 324,6 milioane de dolari.

Acţiunile Nissan au încheiat ziua cu o scădere de peste 6%, marcând cea mai puternică depreciere din luna iulie, după ce Mercedes-Benz a anunţat intenţia de a-şi ceda participaţia. Vânzarea s-a realizat la preţul de 341,3 yeni pe acţiune, cu 5,98% sub cotaţia de închidere de luni. Cererea a depăşit oferta, iar primii zece investitori au obţinut aproximativ 70% din titlurile tranzacţionate, notează Reuters.

Mercedes-Benz a explicat anterior că pachetul de acţiuni, transferat în 2016 către fondul său de pensii, nu avea caracter strategic, calificând tranzacţia drept „o curăţare de portofoliu”.

Nissan și Mercedes-Benz au ales să nu ofere comentarii suplimentare.

Tranzacția survine într-o perioadă dificilă pentru producătorul japonez, care a raportat pierderi de 535 de milioane de dolari în trimestrul încheiat în iunie, ca urmare a tarifelor și a scăderii vânzărilor pe piețele din SUA și China.

Între timp, CEO-ul Ivan Espinosa a prezentat un plan de restructurare care include reducerea capacității de producție globală la 2,5 milioane de vehicule până în 2027 și închiderea a șapte uzine.

Nissan a suspendat previziunile financiare pentru acest an și a anunțat un plan de restructurare, care include reducerea a 20.000 de locuri de muncă și închiderea unor fabrici.

Acționarii nu au arătat până acum prea multă încredere în aceste planuri. Acțiunile Nissan au pierdut peste 28% din valoare în acest an, ceea ce a dus capitalizarea bursieră a companiei sub 7,4 miliarde de euro.

Renault deține 35,7% din Nissan, din care 17,05% sunt deținute direct, iar restul printr-un trust. Luna trecută, producătorul auto francez a raportat o depreciere de 11 miliarde de dolari a participației sale la Nissan.

Analistul auto Christopher Rechter a afirmat că Renault va dori, cel mai probabil, să își vândă participația la Nissan, însă este restricționat de prevederile contractuale care limitează vânzarea acțiunilor pe piața liberă. El a adăugat că japonezii intenționau să-și achiziționeze acțiunile „înainte ca situația financiară a Nissan să se deterioreze”.

La sfârșitul lunii trecute, Espinosa a precizat că Nissan se află încă în faza incipientă a redresării, deși se înregistrează progrese în reducerea costurilor. Compania s-a confruntat cu dificultăți de la demiterea fostului său director, Carlos Ghosn, arhitectul alianței Renault-Nissan, acuzat de procurorii din Tokyo de delapidare financiară, acuzații pe care le neagă.