Potrivit lui Gheorghe Piperea, Renault și Draxlmaier au primit de la statul român, „aflat în austeritate”, suma totală de 160 de milioane de lei ca ajutor de stat.

El subliniază că Renault, controlată de statul francez și de fondul BlackRock, a raportat în România o cifră de afaceri de 5,6 miliarde de euro și un profit de 114 milioane de euro în 2024, ambele în creștere față de anul precedent.

Avocatul ironizează situația, spunând că „săracele multinaționale aveau nevoie de acești bani”, în ciuda profitabilității lor.

Piperea compară ajutoarele oferite companiilor cu măsurile de austeritate luate de guvern în alte domenii. El afirmă că pentru a economisi o sumă similară, Ministerul Educației va închide școli, afectând 160.000 de copii din mediul rural, care fie vor fi obligați să facă naveta la distanțe mari, fie vor abandona școala.

Totodată, aproximativ 30.000 de profesori ar urma să fie concediați, iar restul cadrelor didactice vor suporta scăderi salariale cuprinse între 300 și 1.000 lei lunar.

De asemenea, avocatul susține că zeci de mii de elevi și studenți vor pierde bursele, fiind împinși către muncă part-time sau abandon școlar.

Piperea amintește că pentru a strânge sume apropiate de cele alocate corporațiilor, guvernul a decis să colecteze contribuții la sănătate (CASS) și de la pensionarii bolnavi de cancer, și de la persoanele cu handicap mai puțin sever. Totodată, și mamele care stau acasă pentru îngrijirea copiilor foarte mici vor plăti aceste contribuții.

În postarea sa, avocatul subliniază că doar două companii au primit acest sprijin de 160 milioane lei și sugerează că totalul ajutoarelor de stat pentru multinaționale ar putea depăși anual miliardul de euro. El acuză influența politică și diplomatică a acestor companii și lipsa de sprijin pentru cetățenii de rând.

Piperea îndeamnă oamenii să recurgă la „revoluția judiciară” și chiar la „grevă fiscală”, sfătuindu-i să amâne plata taxelor până în ultima zi, să conteste deciziile și să acționeze în instanță pentru a-și apăra drepturile.

În final, avocatul atrage atenția că sesiunea de ajutoare de stat pentru corporații nu s-a încheiat și că valoarea totală pusă la dispoziția acestora depășește 2 miliarde de lei.