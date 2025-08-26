Ajutoare de stat de 160 de milioane de lei pentru companii profitabile
Potrivit lui Gheorghe Piperea, Renault și Draxlmaier au primit de la statul român, „aflat în austeritate”, suma totală de 160 de milioane de lei ca ajutor de stat.
El subliniază că Renault, controlată de statul francez și de fondul BlackRock, a raportat în România o cifră de afaceri de 5,6 miliarde de euro și un profit de 114 milioane de euro în 2024, ambele în creștere față de anul precedent.
Avocatul ironizează situația, spunând că „săracele multinaționale aveau nevoie de acești bani”, în ciuda profitabilității lor.
Consecințe asupra educației și populației vulnerabile
Piperea compară ajutoarele oferite companiilor cu măsurile de austeritate luate de guvern în alte domenii. El afirmă că pentru a economisi o sumă similară, Ministerul Educației va închide școli, afectând 160.000 de copii din mediul rural, care fie vor fi obligați să facă naveta la distanțe mari, fie vor abandona școala.
Totodată, aproximativ 30.000 de profesori ar urma să fie concediați, iar restul cadrelor didactice vor suporta scăderi salariale cuprinse între 300 și 1.000 lei lunar.
De asemenea, avocatul susține că zeci de mii de elevi și studenți vor pierde bursele, fiind împinși către muncă part-time sau abandon școlar.
Piperea amintește că pentru a strânge sume apropiate de cele alocate corporațiilor, guvernul a decis să colecteze contribuții la sănătate (CASS) și de la pensionarii bolnavi de cancer, și de la persoanele cu handicap mai puțin sever. Totodată, și mamele care stau acasă pentru îngrijirea copiilor foarte mici vor plăti aceste contribuții.
Apelul lui Gheorghe Piperea la o „revoluție judiciară”
În postarea sa, avocatul subliniază că doar două companii au primit acest sprijin de 160 milioane lei și sugerează că totalul ajutoarelor de stat pentru multinaționale ar putea depăși anual miliardul de euro. El acuză influența politică și diplomatică a acestor companii și lipsa de sprijin pentru cetățenii de rând.
Piperea îndeamnă oamenii să recurgă la „revoluția judiciară” și chiar la „grevă fiscală”, sfătuindu-i să amâne plata taxelor până în ultima zi, să conteste deciziile și să acționeze în instanță pentru a-și apăra drepturile.
În final, avocatul atrage atenția că sesiunea de ajutoare de stat pentru corporații nu s-a încheiat și că valoarea totală pusă la dispoziția acestora depășește 2 miliarde de lei.
„Două multinaționale, Renault și Draxlmaier, au primit ieri ca ajutor de stat de la statul „auster” român suma cumulată de 160 de milioane de lei.
Adevărul e că săracele multinaționale aveau nevoie de acești bani… Renault, controlat de statul francez și de BlackRock, a avut o cifră de afaceri de 5,6 mld euro în România anul trecut, precum și un profit de 114 mil euro, cu 6,9% și, respectiv, 7,6% mai mari decât în 2023.
Pentru a “economisi” o sumă echivalentă, Ministerul Învățământului va închide școli, lăsând pe drumuri 160 de mii de copii, săteni care, nemaiavând școală la ei în sat, fie vor face naveta la 20 km de casă (dacă or avea cu ce), fie vor abandona. De asemenea, 30 de mii de profesori vor fi concediați, iar cei ce vor rămâne în sistem vor primi “cadou” o tăiere de salarii de 300 – 1000 lei/lună.
Pentru a economisi o sumă similară, același minister va lăsa fără bursă zeci de mii de elevi săraci și zeci de mii de studenți care vor fi în situația mirifică de a munci part time în timpul facultății sau de a abandona.
Pentru o jumătate din suma de mai sus, guvernul tocmai ce a decis să perceapă CASS de la persoanele care au un grad mai puțin sever de handicap și de la pensionarii bolnavi de cancer.
Pentru ceva mai mult decât suma acestui ajutor de stat, guvernul a decis să colecteze CASS de la mamele care stau acasă pentru îngrijirea copilului foarte mic.
Atenție: e vorba de doar două companii cu lobby puternic și spate politic. Nu știm câte astfel de companii – pomanagii sunt încă în cârca României. Posibil ca ajutoarele de stat destinate lor să depășească miliardul de euro anual.
Pentru că voi, noi, oamenii de rând nu avem lobby, spate politic de la ambasade & guverne străine & servicii secrete, singura modalitate de luptă este revoluția judiciară. În mod normal, ar putea fi justificată și greva fiscală. Amânați plata dărilor până în ultima zi. Contestați. Suspendați. Trageți de timp. Dați în judecată. Doar că pentru așa ceva trebuie curaj și determinare.
Aveți?
PS Sesiunea de ajutor de stat pentru corporații nu s-a terminat și nu se limitează la 160 mil lei; mai durează vreo 10 zile și e în valoare de 2.000.000.000 lei…”, transmite avocatul Gheorghe Piperea într-o postare pe Facebook.