Ministerul Educației a anunțat modificări importante în privința acordării burselor pentru elevi și studenți. Noile reguli vizează atât bursele de merit, cât și pe cele sociale, dar și finanțarea sprijinului acordat studenților. Măsurile au fost luate după numeroase cereri venite din partea asociațiilor de părinți și elevi, în contextul în care bugetul alocat educației este sub presiune.

Ministerul Educației a revenit asupra deciziilor anunțate recent și a ajustat metodologia de acordare a burselor de merit.

Dacă până acum doar primii 15% din clasă erau eligibili, acum toți elevii care obțin aceeași medie cu ultimul beneficiar vor primi bursa. Măsura a fost luată pentru a evita situațiile în care elevii cu rezultate identice erau diferențiați doar pe criterii administrative.

Schimbarea a fost determinată de nemulțumirile exprimate de asociațiile de elevi și părinți. Aceștia au cerut ca performanța să fie recunoscută în mod egal, mai ales în situațiile în care mai mulți elevi obțin note maxime. Astfel, ministerul a introdus o prevedere specială pentru a răspunde acestor solicitări.

Documentul oficial precizează clar această schimbare:

„Prin excepție, se acordă bursă de merit și elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului de 15%”.

Această prevedere va fi aplicată pentru rezultatele din anul școlar trecut și se va menține pentru următorii ani.

De asemenea, pe lângă procentul stabilit, sunt incluși pe listă și elevii care au intrat în clasa a IX-a fără examen, ca urmare a câștigării locului întâi la competiții naționale. Aceștia vor beneficia de bursă de merit, chiar dacă bursele olimpice și cele de excelență au fost eliminate anterior.

„Bursele de merit se acordă, suplimentar față de cei 15%, și elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de evaluare națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale”.

Pentru a înțelege amploarea modificărilor, ministerul oferă exemple clare de aplicare a noilor reguli. Într-o clasă a IX-a cu 20 de elevi, potrivit regulii de 15%, doar trei ar fi eligibili pentru bursă. Însă dacă zece elevi au media 10, toți vor primi sprijinul financiar. Într-un alt caz, al treilea elev are media 9,60, la fel cu alți trei colegi, ceea ce înseamnă că și aceștia vor fi incluși.

Schimbarea metodologiei impune cadrelor didactice să îi adauge pe toți elevii aflați la egalitate pe lista bursierilor. Acest lucru este valabil și pentru cei admiși direct în liceu datorită performanțelor la olimpiade, chiar dacă nu au susținut Evaluarea Națională. Practic, noile reguli recunosc meritele excepționale, indiferent de context.

Estimările arată că numărul beneficiarilor va crește cu câteva zeci de mii față de anii trecuți. Autoritățile susțin că această decizie este necesară pentru a stimula performanța și pentru a evita discriminările. În paralel, au fost stabilite criterii clare pentru bursele sociale, destinate elevilor din familii cu venituri reduse.

Venitul maxim admis pentru acordarea unei burse sociale a fost stabilit la 1.287,5 lei net pe membru de familie, adică jumătate din salariul minim net. Această măsură vizează susținerea elevilor aflați în dificultate, pentru care sprijinul financiar poate însemna accesul la educație.

Ministrul Educației, Daniel David, a abordat și problema sprijinului financiar pentru studenți. Acesta a explicat că fondurile disponibile nu permit menținerea nivelului burselor din anii universitari 2023-2024 și 2024-2025. Totuși, bursele nu vor fi eliminate complet, iar studenții vor primi mai mult decât în anul universitar 2022-2023.

„Din păcate nu avem banii pentru a acoperi bursele în logica respectivă, nu-i avem și atunci… ce-am făcut, în cazul burselor studenților, totuși sunt puse ca modificare temporară, până ne stabilizăm fiscal-bugetar, cu speranța că vom reveni la fondul de burse pe care l-am avut, mai ales în zona învățământului superior. Cred că trebuie să revenim la fondul pe care l-am avut”, a declarat Daniel David pentru Antena 3.

Ministrul a precizat că universitățile au acum posibilitatea să suplimenteze bursele studenților din fondurile proprii. Acest lucru le oferă instituțiilor de învățământ superior un grad mai mare de autonomie în susținerea studenților.

„Am lăsat, și n-a fost ușor, ca universitățile, din veniturile proprii, să poată să suplimenteze fondul de burse și pentru studenții de la buget și taxă să poată să dea burse pe parcursul a 12 luni”, a mai explicat oficialul.

De asemenea, Daniel David a menționat că fondurile alocate în anul universitar 2025-2026 vor fi mai mari decât cele din 2022-2023, însă nu vor atinge nivelul anilor 2023-2024 și 2024-2025, din cauza contextului economic și politic diferit.

În ceea ce privește elevii, ministrul a subliniat importanța burselor sociale. Acestea sunt considerate esențiale pentru copiii proveniți din medii defavorizate, pentru care sprijinul financiar poate fi singura șansă de a continua studiile. David a explicat că protejarea acestor fonduri a fost o prioritate.

„În zona elevilor, și acolo discuția pe care am avut-o cu ei, eu am protejat în primul rând bursele sociale pentru că bursele sociale îi ajută pe copiii care vin din medii defavorizate să vină la școală. Am protejat bursele sociale în diverse forme. Bursele de merit au fost regândite și reduse la nivelul banilor pe care îi avem, am protejat pentru olimpici premiile și am zis că după ce ne stabilizăm fiscal am zis să readucem bursele pentru olimpici”, a precizat ministrul.

Autoritățile susțin că aceste măsuri urmăresc menținerea accesului la educație pentru toți copiii, indiferent de condițiile sociale. Bursele sociale reprezintă un sprijin esențial pentru familiile cu resurse limitate și rămân o prioritate chiar și în contextul restricțiilor bugetare