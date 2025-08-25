Ministrul Educaţiei, Daniel David, a confirmat luni seară, într-o intervenție la Antena 3, că salariile cadrelor didactice titulari nu vor fi afectate de recentele măsuri fiscal-bugetare, însă veniturile din plata cu ora vor suferi modificări.

Daniel David a admis că, „per ansamblu, veniturile se vor reduce într-adevăr” în sistemul de învățământ, dar a insistat că niciun cadru didactic nu va fi concediat și că orice măsură adoptată trebuie să respecte principiul raționalității, comparând practicile cu cele din Finlanda, Franța, Germania sau Irlanda.

”Şi nu toţi au avut plata cu ora. Dintre titulari, cred că în jur de 40 şi ceva la sută mai luau şi plata cu ora. Nu aveau toţi plata cu ora. Deci salariile nu se modifică şi, aşa cum am spus şi când am discutat în zona asta de măsuri de criză, condiţia mea a fost că nu dăm oameni afară, nu reducem salariile şi că orice măsură trebuie să fie ghidată de principiul raţionalităţii, adică să găsesc practica respectivă în Uniunea Europeană, chiar dacă nu corespunde celor mai bune practici europene, să pot spune: aşa găsim şi în Finlanda sau în Franţa sau în Germania sau în Irlanda, dar să nu fie ceva în care noi luăm nişte măsuri şi sunt complet rupte de orice se întâmplă în Uniunea Europeană. Deci altfel spus, salariile pentru titulari n-au de ce să se modifice, rămân aceleaşi. Este drept, plata cu ora în acest moment scade, dar repet, nu toţi titularii aveau plata cu ora”, a afirmat Daniel David.

Pe termen mai lung, ministrul a avansat ideea unei reforme a plății cu ora, care ar urma să fie aplicată începând cu anul școlar 2026-2027.

Schimbările vizează în special personalul didactic care primește remunerație suplimentară pe oră, în timp ce profesorii titulari vor păstra salariile curente. Autoritățile promit ca ajustările să fie corelate cu standardele europene, evitând măsuri izolate sau dezavantajoase pentru cadrele didactice.

”Pentru profesori ar trebui, poate, să gândim diverse sume diferenţiate pentru plata cu ora, de anul viitor, din bugetul din 2026, în funcţie de mediul în care lucrezi. Una este mediu rural, alta este, poate, mediu urban. Şi asta ar putea să fie o temă de gândire”, a mai spus Daniel David.

Profesorii au revenit în stradă, manifestând luni în fața Ministerului Educației. Câteva zeci de cadre didactice au protestat, criticând ceea ce ei numesc „Legea Bolojan”, susținând că aceasta afectează direct școlile, elevii și profesorii prin creșterea normei didactice, comasarea unităților școlare și reducerea burselor.

Sindicaliștii atrag atenția că Legea 141/2025, denumită popular „Legea Bolojan”, include mai multe modificări controversate: creșterea normei didactice în învățământul preuniversitar cu cel puțin două ore, reducerea burselor de excelență și reziliență pentru elevi, diminuarea fondului de burse pentru studenți, comasarea școlilor cu mai puțin de 500 de elevi și schimbări în modul de plată cu ora, măsuri care, spun aceștia, pun presiune pe întregul sistem educațional românesc.