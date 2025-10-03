Ministerul Educației a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre prin care se modifică anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 731/2024.

Documentul stabilește numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională și Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. Conform datelor, pentru anul școlar 2025 – 2026 sunt prevăzute 293.852 de posturi.

Ministerul a arătat că diferența față de anul școlar anterior provine din reducerea posturilor ocupate temporar în regim de plată cu ora. Aceste posturi au fost diminuate cu aproape 50%, ca urmare a aplicării măsurilor fiscal-bugetare.

În același timp, numărul de norme ocupate cu profesori titulari a crescut cu aproximativ 3%, iar numărul de norme ocupate cu profesori suplinitori calificați a rămas aproape neschimbat.

„Diferenţa între numărul total de posturi din anul şcolar 2024 – 2025 (prevăzut în Anexa 4 a HG 731/2024) şi numărul total de posturi propus pentru acest an şcolar este dată de reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar in regim de plata cu ora, în condiţiile aplicării măsurilor fiscal-bugetare”, a transmis, vineri seară, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, într-un comunicat de presă.

Instituția a subliniat că nu au fost anulate posturi de titulari, ci doar norme libere, neocupate. Orele din aceste norme au fost redistribuite prin majorarea normelor cadrelor didactice cu două ore pe săptămână.

„Aşadar, nu au fost anulate posturi de titulari în sistemul de învăţământ, ci doar norme libere, neocupate, orele din aceste norme fiind redistribuite în normele cadrelor didactice majorate cu cele 2 ore/săptămână”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Pe 2 octombrie 2025, Ministerul Educației și Cercetării a publicat proiectul de Hotărâre care prevede diminuarea numărului total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, de la 307.900 la 293.852.

Această diferență echivalează cu 14.048 de posturi în minus, însă instituția explică faptul că reducerea nu vizează posturi de titulari, ci în special orele plătite cu ora și normele libere din sistem.