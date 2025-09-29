Luni, studenții din întreaga țară, prin intermediul ANOSR, vor ieși în stradă pentru a protesta împotriva măsurilor de austeritate din educație și a felului în care acestea au fost adoptate, organizația acuzând că vocea lor nu a fost luată în considerare.

Reprezentanții ANOSR au arătat că încă de la sfârșitul lui 2024 educația a fost prima afectată de reducerile bugetare. Ei au explicat că ordonanța de urgență prin care studenții au pierdut facilitățile la transportul feroviar a constituit un semnal clar al lipsei de interes din partea statului față de parcursul universitar al tinerilor.

Potrivit acestora, guvernul de atunci a limitat reducerea de 90% la transport doar pentru drumul dintre centrul universitar și localitatea de domiciliu, justificând măsura prin nevoia de a proteja bugetul de stat, deși cheltuielile aferente anului 2024 reprezentau o pondere infimă din bugetul general consolidat și din PIB.

”Ulterior, un nou Guvern al României, proaspăt învestit, o nouă surpriză în educaţie: după limitarea dreptului de a călători cu transportul feroviar, următoarea tăiere de pe lista decidenţilor a fost fondul de burse. Analiza ANOSR denumită «Bursele studenţilor – „povara” statului de 10 ani» arată neglijenţa cu care au fost trataţi studenţii în ultimii 10 ani, având o subfinanţare acută în ceea ce priveşte fondul de burse şi protecţie socială, însă nici situaţia ultimului deceniu, nici procentul de peste 40% de abandon universitar nu a oprit statul să diminueze fondul de burse cu aproximativ 52%, lăsând aproximativ 44.000 de studenţi fără burse de la începutul lunii iulie 2025”, adaugă ANOSR.

ANOSR a transmis că, la începutul anului școlar, pe 8 septembrie, a participat în stradă alături de profesori și elevi, toți fiind uniți de aceeași nemulțumire și dezamăgire față de măsurile de austeritate din educație.

Organizația a subliniat că, deși au fost făcute numeroase demersuri – de la dialoguri diplomatice și analize bine documentate până la apeluri publice – situația nu s-a schimbat.

În acest context, alianța a anunțat declanșarea unor proteste ample ale studenților în întreaga țară, la începutul anului universitar, împotriva politicilor de austeritate din educație, a modului netransparent în care au fost luate deciziile și a atitudinii autorităților care au ignorat constant mesajele și nevoile studenților.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România are în componență 136 de organizații, provenite din 31 de universități și răspândite în 20 de centre universitare din țară.