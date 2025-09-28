Decizie pentru acești pensionari. Milioane de pensionari vor primi ajutoare pentru combustibil în acest an, după o schimbare de direcție a guvernului de la Londra. Totuși, cei cu venituri de peste 35.000 de lire sterline nu vor putea beneficia de aceste ajutoare.

HMRC a lansat un nou calculator, care permite oamenilor să verifice dacă venitul lor depășește pragul impus de guvern pentru obținerea ajutorului.

Conform regulilor și cerințelor DWP, după schimbarea de direcție a guvernului Partidului Laburist, se prevede că „ajutoarele pentru încălzire pentru perioada 2025-2026 se acordă tuturor persoanelor din Anglia și Țara Galilor născute înainte de 22 septembrie 1959, cu excepția cazului în care aleg să nu o primească, scrie Birminghammail.

Cabinetul condus de Keir Starmer, instalat în iulie anul trecut, i-a lăsat pe lista de ajutoare doar pe cei mai săraci pensionari din Anglia și Țara Galilor, în cadrul unor economii bugetare, ceea ce a atras acuzații din partea opoziției.

Există opinii conform cărora măsurile de austeritate au contribuit la pierderea popularității laburiștilor în fața partidului Reform UK condus de Nigel Farage, aflat acum în fruntea sondajelor la nivel național.

Conform deciziei, pensionarii vor fi eligibili pentru ajutorul pentru combustibil dacă au un venit de 35.000 de lire sterline sau mai puțin sau un venit comun de 70.000 de lire sterline sau mai puțin.

Așa cum explică presa, este vorba de ajutoare acordate pentru aproximativ nouă milioane de pensionari, sau 75%, ceea ce înseamnă că majoritatea vor primi acum alocația pentru combustibil de iarnă. Ajutorul este în valoare de 300 de lire sterline pentru cei peste 80 de ani și de 200 de lire sterline pentru cei sub 80 de ani.

Ajutoarele pentru combustibilul de iarnă se plătesc, de obicei, în noiembrie, dar toată lumea ar trebui să le primească înainte de Crăciun.

Martin Lewis, vedeta BBC, și echipa sa de experți în economisirea banilor au sfătuit: