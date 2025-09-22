Începând cu aderarea României la Uniunea Europeană, beneficiarii de pensii românești care locuiesc în alte state membre sau în afara acestora au posibilitatea de a încasa drepturile bănești în țara de reședință. Măsurile urmăresc asigurarea egalității între pensionarii rezidenți și cei stabiliți în străinătate și clarifică procedurile pentru transferul fondurilor.

Casa Județeană de Pensii Sălaj informează că pensiile pentru beneficiarii nerezidenți vor fi virate în conturile bancare la data de 22 septembrie 2025.

Odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, legislația națională a fost ajustată pentru a elimina condițiile de ședere obișnuită în țară pentru beneficiarii pensiilor. Aceasta înseamnă că persoanele care au dreptul la pensie sau la ajutoare de deces obținute conform legilor românești pot primi aceste sume indiferent de locul de reședință din Uniunea Europeană sau Spatiul Economic European.

Pentru a garanta tratamentul egal al tuturor pensionarilor și pentru a răspunde solicitărilor celor care nu au domiciliul în statele membre UE/SEE și nu pot desemna un mandatar în România, legislația prevede transferul drepturilor și în țările din afara comunității europene. Astfel, pensionarii români nerezidenți pot încasa drepturile stabilite prin sistemul public de pensii în conturi deschise în țara de reședință.

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii stabilește modalitățile de plată a pensiilor: direct titularului, prin mandatar cu procură specială sau prin reprezentant legal, prin mandat poștal, cont curent sau card, conform convențiilor încheiate între CNPAS și instituțiile bancare sau Poșta Română. În cazul plăților în cont bancar, poate fi aplicat un comision negociabil de până la 0,15% din suma virată, suportat din bugetul fondului de pensii.

Din august 2008, aceste prevederi sunt aplicabile, iar pensionarii stabiliți în străinătate pot primi pensia în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii care gestionează dosarul acestora.

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale a colaborat cu Citibank România pentru a facilita transferul pensiilor și altor drepturi bănești în conturile bancare ale pensionarilor stabiliți în străinătate. Această colaborare permite beneficiarii să primească sumele cuvenite direct în conturile deschise la bănci din țara de reședință.

Cheltuielile pentru transferul pensiilor în străinătate sunt, în general, suportate de beneficiari prin diminuarea sumei transferate, cu excepția cazurilor reglementate de tratatele internaționale aplicabile. Conform convenției CNPAS – Citibank, comisionul pentru transferul extern este de 0,15% din sumă, minim 1,5 euro, iar comisioanele pentru schimb valutar, taxa SWIFT, deschidere cont, administrare cont și alte servicii sunt gratuite.

Beneficiarii nerezidenți pot solicita transferul pensiei în EURO, USD sau GBP. Informațiile bancare necesare plății sunt furnizate casei teritoriale de pensii prin formulare standard pentru statele UE/SEE sau prin declarația de transfer în străinătate pentru țările non-UE/SEE. Această declarație reprezintă documentul oficial prin care titularul optează pentru primirea pensiei în străinătate și trebuie depusă personal, prin mandatar, poștă sau e-mail, însoțită de documente care confirmă detaliile bancare și actul de identitate.

Pentru a evita plăți necuvenite, casele teritoriale de pensii utilizează certificatul de viață ca instrument de verificare administrativă. Acesta confirmă că beneficiarul pensiei este în viață și permite continuarea plății drepturilor bănești.

Beneficiarii nerezidenți aflați în plată trebuie să transmită anual, până la 31 decembrie, certificatul de viață completat. Casele teritoriale de pensii trimit în octombrie un exemplar completat parțial (Partea A), indicând termenul limită. Pensionarul completează Partea B în fața unei autorități legale din statul de reședință sau domiciliu, care certifică acest fapt în Partea C.

Netrimiterea certificatului de viață în termen determină suspendarea plății pensiei din februarie. Dacă documentul este transmis ulterior termenului, plata pensiei se reia retroactiv, conform termenului general de prescripție.

Începând cu 2024, Legea 360/2023 stabilește reguli noi pentru pensiile publice și transferul acestora în străinătate. Printre principalele schimbări se numără transmiterea semestrială a certificatului de viață, în lunile martie și septembrie, față de o singură dată pe an anterior.

Potrivit legii, „pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor bănești acordate de casele teritoriale de pensii stabiliți pe teritoriul altor state, denumiți în continuare beneficiari nerezidenți, au obligația de a transmite semestrial (…) un certificat de viață”. Documentul confirmă că pensionarul este în viață și trebuie transmis până la 31 martie și 30 septembrie.

Ordinul 874/2024 al CNPP a stabilit modelul certificatului de viață, care poate fi descărcat de pe site-ul CNPP. Pensionarul trebuie să semneze documentul în fața unei autorități legale locale, precum instituții de asigurări sociale, autorități administrative locale sau notari publici. Transmiterea certificatului se realizează din proprie inițiativă.

Neîndeplinirea obligației de transmitere în termenele stabilite determină suspendarea plății pensiei din luna următoare. Reluarea plății se face de la data suspendării, odată ce certificatul este prezentat. Anterior, formularul „Certificat de viață” trebuia transmis o singură dată pe an pentru solicitarea transferului drepturilor de pensie în străinătate.