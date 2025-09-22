Comunitatea media din Mexic este în doliu după moartea prezentatoarei Debora Estrella și a pilotului Bryan Ballesteros. Cei doi și-au pierdut viața într-un accident aviatic produs în Garcia, o zonă industrială din statul Nuevo León. Incidentul a avut loc sâmbătă, 20 septembrie.

Avionul de mici dimensiuni, un Cessna cu două locuri, s-a prăbușit la scurt timp după decolare, chiar după ce vedeta postase pe contul ei de Instagram o poză cu mesajul sugestiv „Ghici ce”.

Imaginile surprinse de martori arată avionul pierzându-și controlul și prăbușindu-se la sol, scena fiind distribuită intens pe rețelele sociale și stârnind șoc în rândul opiniei publice. Accidentul rămâne sub ancheta autorităților, însă impactul emoțional al pierderii este deja simțit profund în întreaga țară.

Debora Estrella era una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii mexicane. Din anul 2018, prezenta emisiunea „Morning Telediario” la Monterrey, iar ulterior a moderat și ediții ale știrilor „Milenio Television” și „Mexico City Telediario”, difuzate pe Canal 6 în weekenduri.

Reprezentanții Multimedia, postul TV la care lucra, i-au adus un ultim omagiu și sincere condoleanțe familiei îndoliate prin intermediul rețelelor sociale:

„La MULTIMEDIOS, suntem consternați și deplângem profund pierderea colegei noastre. Débora Estrella, în vârstă de 43 de ani, a prezentat știrile de dimineață din Monterrey din 2018; a prezentat, de asemenea, știri la Milenio Televisión și a prezentat știrile din Mexico City la Canalul 6 în weekenduri. Débora a decedat sâmbătă, 20 septembrie, într-un accident de avion de mici dimensiuni în municipiul García, Nuevo León. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor dragi. Odihnește-te în pace, tovarășă.”

Tragedia a declanșat un val de reacții emoționante pe rețelele sociale. Colegi de breaslă, admiratori și apropiați și-au exprimat durerea și au transmis condoleanțe familiei. Mulți au subliniat ironia tragică a ultimei postări a vedetei, care a devenit simbol al fragilității vieții. Alții au numit-o „zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios”, în timp ce numeroase mesaje au invocat odihna veșnică și binecuvântări pentru sufletul său.