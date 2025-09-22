Președintele Donald Trump a afirmat că Rupert Murdoch și fiul său, Lachlan, ar putea face parte dintr-un grup de investitori care încearcă să preia TikTok în Statele Unite. Într-un interviu acordat duminică pentru Fox News, Trump a spus că cei doi vor fi „probabil” implicați într-un acord menit să asigure continuarea funcționării platformei în SUA.

El a menționat că, pe lângă Rupert și Lachlan Murdoch, și Larry Ellison, președintele Oracle, precum și Michael Dell, fondatorul Dell, ar fi implicați în procesul de preluare a TikTok.

„Cred că vor face o treabă foarte bună”, a spus președintele american Donald Trump, descriindu-i pe acești oameni drept „patrioți americani”, potrivit BBC.

Președintele, care și-a contactat omologul chinez săptămâna trecută, a declarat că SUA și China înregistrează progrese în negocierile pentru un acord prin care operațiunile americane ale TikTok să fie preluate de investitori din Statele Unite. Această vânzare este cerută de o lege aprobată de Congres în aprilie 2024, care ar interzice aplicația dacă compania-mamă chineză ByteDance nu își cesionează filiala americană. Legea a fost propusă din cauza îngrijorărilor legate de accesul guvernului de la Beijing la datele personale ale celor 170 de milioane de utilizatori americani. Aplicarea sa este suspendată până la finalizarea unui eventual acord.

Întrebat despre persoanele implicate în tranzacția propusă pentru TikTok, Trump a declarat pentru The Sunday Briefing de la Fox că este vorba despre „figuri foarte cunoscute”, capabile să adune „o sumă impresionantă” de bani.

„Larry Ellison este unul dintre ei. Este implicat. Acest om extraordinar, Michael Dell, este implicat. Îmi pare rău să vă spun, dar și un om numit Lachlan este implicat. Știți cine este Lachlan? Și Rupert probabil va fi și el în grup”, a replicat președintele SUA.

Lachlan Murdoch a preluat recent conducerea Fox Corp și News Corp, imperiul media al familiei, încheind astfel o lungă dispută de succesiune cu frații săi. Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, deține titlul de președinte emerit al News Corp. După declarațiile făcute de Trump duminică, presa americană a relatat că familia Murdoch ar urma să investească nu în nume propriu, ci prin intermediul Fox Corp. Imperiul lor media include publicații precum Wall Street Journal și Fox News, fiind recunoscuți pentru orientarea conservatoare și publicațiile de dreapta.

Cu toate acestea, familia a intrat uneori în conflict cu Trump, care a intentat în prezent un proces de defăimare împotriva Wall Street Journal, în legătură cu un articol despre Jeffrey Epstein. Casa Albă a sugerat că un acord este aproape finalizat, pe fondul presiunilor politice de a scoate operațiunile americane ale TikTok din mâinile companiei chineze ByteDance.

Sâmbătă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că un acord ar putea fi semnat „în zilele următoare”. Vorbind tot pentru Fox, Leavitt a precizat că datele și confidențialitatea utilizatorilor americani ai TikTok vor fi administrate de Oracle și că „algoritmul va rămâne sub control american”.

Tranzacția propusă oferă perspectiva ca familiile Murdoch și Ellison, două dintre cele mai influente din mass-media americană, să obțină o influență considerabilă asupra uneia dintre cele mai populare aplicații de socializare din SUA.

China nu a confirmat încă încheierea unui acord. Conform agenției oficiale Xinhua, în timpul conversației dintre Donald Trump și Xi Jinping, liderul chinez ar fi declarat că Beijingul „salută negocierile”. Sâmbătă, Ministerul Comerțului din China a emis un comunicat prin care sublinia că poziția țării privind TikTok este clară: guvernul chinez respectă deciziile companiei și încurajează desfășurarea negocierilor comerciale în conformitate cu regulile pieței, pentru a ajunge la o soluție care să respecte legile și reglementările Chinei și să asigure un echilibru al intereselor.