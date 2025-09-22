PSD va trece prin Parlament o lege până la 1 octombrie pentru ca plafonarea adaosului comercial la produsele alimentare de bază să nu fie întreruptă, dacă premierul Ilie Bolojan nu va lua până mâine decizia de a prelungi această măsură. Marius Budăi a spus că premierul recomandă să nu se ia decizii pripite, dar a criticat întârzierea, susținând că menținerea plafonului ajută la menținerea prețurilor scăzute pentru cetățeni, iar oprirea lui ar crește prețurile și ar favoriza marile magazine.

Chiar dacă PSD va adopta o lege pentru reintroducerea plafonării, aceasta nu va avea efect retroactiv, ceea ce înseamnă că comercianții ar putea vinde alimentele la prețuri mai mari timp de aproximativ 30 de zile. PSD a luat în calcul acest scenariu. Dacă premierul nu va decide până mâine, partidul politic va trece legea prin Parlament pentru a evita întreruperea plafonării.

„Alternativa PSD – lege în Parlament! Premierul Bolojan spune să nu ne pripim cu decizia de prelungire a adaosului comercial la alimente! De ce trageți de timp, domnule premier? De ce vă ia atât să cântăriți o decizie atât de simplă? Prelungirea plafonării ține prețurile jos pentru cetățeni – încetarea plafonării duce prețurile sus, pentru profitul marilor retaileri. Ce vă împiedică să vă decideți, domnule Bolojan? Poate că miza e în altă parte. Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%. Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv. Deci comercianții vor putea vinde alimentele la prețuri mult mai mari, pentru cel puțin 30 de zile, sporindu-și profiturile și implicit impozitul aferent încasat la buget… Ăsta e planul? Eu însă vă anunț că PSD a luat în calcul un astfel de scenariu. Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, a scris social-democratul, luni dimineață, pe contul său de Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a spus că săptămâna aceasta coaliția de guvernare va decide dacă plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va fi menținută sau nu. El a explicat că plafonarea expiră pe 1 octombrie și că atunci când s-a prelungit pentru trei luni, discuția în Guvern a fost că aceasta va fi ultima prelungire. Bolojan a precizat că intervenția statului în piață nu rezolvă problema pe termen lung, pentru că limitarea prețurilor la anumite produse poate duce la creșteri în alte produse.

Premierul a subliniat că pentru a avea prețuri bune și produse de calitate este nevoie să crească producția de alimente în România, să fie susținută procesarea și industria agroalimentară, astfel încât produsele românești să fie mai competitive. De altfel, trebuie asigurată o competiție corectă în supermarketuri, cu acces egal pentru toți producătorii români.

El a mai spus că decizia de prelungire a plafonării fusese luată automat, imediat după instalarea Guvernului, deoarece nu existau suficiente date. Acum, după ce vor aduna informații din piață și după discuțiile cu retailerii, Guvernul va lua o decizie pe care o va anunța săptămâna viitoare.