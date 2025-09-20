Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat că sprijină menținerea plafonării adaosului comercial, considerând că măsura este necesară pentru ca populația să se simtă protejată în fața scumpirilor. El a subliniat că inflația a ajuns deja la 10% și ar putea depăși pragul de 11% în luna octombrie.

Liderul Uniunii a explicat că, deși în Guvern au existat discuții pe tema plafonării adaosului comercial, în Coaliție nu s-a luat încă o decizie finală.

El a punctat că majorarea TVA și creșterea prețurilor la energie au dus la o inflație ridicată, care în septembrie va trece cu siguranță de 10%, iar în octombrie există riscul să atingă sau chiar să depășească 11%. Hunor a menționat că săptămâna viitoare subiectul va fi discutat oficial. Președintele UDMR susține continuarea acestei măsuri pentru a proteja consumatorii.

„Nu a fost o discuţie în coaliţie (despre menţinerea plafonării adaosului comercial – n.red.) A fost o discuţie în Guvern, dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, când noi am crescut TVA, au crescut preţurile la energie, inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%. Săptămâna viitoare vom lua în discuţie, eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi”, a declarat Kelemen Hunor la Antena 3.

În ceea ce privește evoluția economică, președintele UDMR a declarat că o posibilă stabilizare a inflației ar putea fi observată abia la începutul anului viitor, după sărbătorile de iarnă. El a insistat că, în prezent, Guvernul trebuie să folosească toate instrumentele instituționale disponibile pentru a proteja cetățenii în fața scumpirilor.

De asemenea, Kelemen Hunor a precizat că cel de-al treilea pachet de măsuri economice ar trebui să intre în vigoare până la sfârșitul acestui an.

„S-ar putea să vedem o stabilizare, s-ar putea să vedem după Anul Nou că lucrurile se vor aşeza. În acest moment, Guvernul, prin instituţiile guvernamentale, prin ministere trebuie să protejeze ministerele”, a afirmat șeful UDMR.

Pe de altă parte, vineri, 19 septembrie, premierul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, în cadrul căreia s-a discutat despre plafonarea adaosului comercial pentru produsele alimentare și promovarea produselor autohtone.

Executivul a transmis că retailerii au afirmat că, de principiu, nu sunt de acord cu intervenția statului în economie, dar au arătat că, având în vedere contextul actual, se vor conforma deciziilor guvernamentale.

În cadrul discuțiilor, s-a abordat și necesitatea creșterii producției interne de alimente, iar retailerii și-au exprimat disponibilitatea de a sprijini promovarea producătorilor români, inclusiv pe piețele externe. Premierul Bolojan a anunțat că vor fi elaborate politici publice pentru susținerea producției autohtone.