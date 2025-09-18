Întrebat cu privire la atitudinea lui Sorin Grindeanu față de schimbarea șefului de la vamă, lucru pe care l-a aflat de la televizor, Kelemen Hunor a precizat că situația nu privea în primul rând vama, ci Apele Române și, într-o anumită măsură, și Ministerul Mediului.

El a subliniat că, într-o coaliție, este normal și corect ca partenerii să fie anunțați înainte de a se face schimbări importante, așa cum ar fi fost cazul la Apele Române sau la SALROM, unde modificările erau de mult așteptate. În opinia sa, un ministru, indiferent din ce partid provine, ar trebui să-i informeze pe ceilalți lideri despre o astfel de decizie, aducând argumentele necesare pentru ca acestea să fie acceptate. Hunor a atras atenția că nu este normal ca astfel de schimbări să fie aflate din presă, deoarece acest lucru deranjează pe oricine, așa cum s-a întâmplat acum și cu Sorin Grindeanu.

”Nu, nu era vorba de vamă, era vorba de Apele Române, poate și de vamă dar era vorba de Ministerul Mediului. E colegial să anunți pe toți cei care sunt în coaliție că, uite, urmează să fac această schimbare. La Apele Române era de așteptat cum și la SALROM este de așteptat, de mult ar fi trebuit să se întâmple. Dar e colegial, e corect, e de dorit, așa e, zic eu bine. Ministrul, indiferent de la ce partid ești, să-i anunți pe ceilalți, măcar pe lider că acolo urmează o schimbare, am argumente și toată lumea acceptă argumentele. Nu e bine să afli de la televizor, pe fiecare îi deranjează. Grindeanu a fost deranjat acum, dar pe oricine ar deranja să afle de la televizor”, spune acesta.

În ceea ce privește plafonarea adaosului comercial, liderul UDMR a arătat că nu a existat o discuție clară și nici o decizie la nivelul coaliției, ci doar în cadrul ședinței de guvern.

El a explicat că, în condițiile creșterii TVA și a prețurilor la energie, inflația se apropie de 10% și în septembrie va depăși cu siguranță acest prag. Hunor a menționat că a susținut în cadrul coaliției menținerea plafonării, considerând că oamenii trebuie protejați de scumpiri.

Potrivit acestuia, măsura a avut rezultate vizibile din 2023, păstrând prețurile mai rezonabile în anumite sectoare, iar poziția UDMR săptămâna viitoare va fi de a continua plafonarea adaosului comercial pentru cel puțin încă șase luni.

”În primul rând, nu a fost o discuție în coaliție. E coaliție și când stau la ședința de guvern, e coaliție și cu vicepremierii când discută premierul, a fost o discuție în guvern dar în coaliție nu a existat o decizie. Pe de altă parte, în momentul când noi am crescut TVA-ul și au crescut prețurile la energie, inflația e aproape de zece la sută. În septembrie va depăși 10% categoric, indiferent cine ce spune. Eu am spus astăzi în coaliție că eu sunt pentru a păstra această plafonare, oamenii trebuie să simtă că-s protejați. Sunt unele chestiuni care nu depind neapărat de noi sau doar într-o mică măsură dar sunt chestiuni care țin de noi – să protejăm oamenii de inflație mare și asta se vede în statistici că din 2023 de când a fost introdusă această plafonare în acele segmente s-a păstrat un preț mai rezonabil, trebuie păstrat și săptămâna viitoare asta va fi poziția noastră – să păstrăm cel puțin șase luni de zile plafonarea adaosului comercial”, a continuat liderul UDMR.

Dacă plafonarea adaosului comercial ar fi eliminată, românii s-ar putea confrunta cu scumpiri semnificative la produse de bază. Până în prezent, această măsură a ținut sub control prețurile pentru mai multe alimente esențiale, printre care se regăsesc:

Pâine albă simplă (300-500 g)

Lapte de vacă (1L, 1.5% grăsime, ne-UHT)

Brânză telemea de vacă vrac

Iaurt simplu (200 g, 3.5% grăsime)

Făină albă de grâu „000”

Mălai

Ouă de găină calibrul M

Ulei de floarea-soarelui (până la 2L)

Carne proaspătă de pui și porc

Legume și fructe proaspete, vrac

Cartofi proaspeți albi, vrac

Zahăr alb tos (până la 1 kg)

Smântână (12% grăsime)

Unt (până la 250 g)

Magiun (până la 350 g)

Specialiștii atrag atenția că, odată cu dispariția plafonului care ținea sub control adaosul comercial – 20% pentru retail și 5% pe lanțul de distribuție – costul produselor vizate va urca vizibil. La această tendință se adaugă și majorarea TVA intrată în vigoare la 1 octombrie, ceea ce amplifică presiunea asupra prețurilor.