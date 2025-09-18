Premierul României, Ilie Bolojan, a precizat într-un interviu pentru Euronews România că Guvernul urmează să ia o decizie privind plafonarea TVA la alimente săptămâna viitoare. El a explicat că măsura actuală, care expiră la 1 octombrie, a fost prelungită anterior cu trei luni, iar discuțiile din Guvern indicau că această prelungire ar urma să fie ultima.

Potrivit premierului, intervențiile directe în piață, cum este plafonarea prețurilor, nu rezolvă problemele de fond, deoarece acestea generează efecte de compensare în alte segmente de produse, companiile fiind tentate să recupereze adaosul pierdut prin creșterea prețurilor altor produse.

Bolojan a subliniat că pentru a asigura prețuri corecte și produse de calitate este necesară susținerea producției agroalimentare interne, precum și a procesării produselor, astfel încât să crească proporția produselor românești pe piață.

El a menționat că întărirea competitivității companiilor autohtone și sprijinirea industriei agroalimentare reprezintă obiective prioritare pentru anii următori, iar aceste măsuri sunt esențiale pentru stabilitatea pe termen lung a pieței alimentare din România.

„De la data 1 octombrie ar urma să expire această plafonare și la sfârșitul lunii iunie, când s-a prelungit cu încă trei luni de zile, discuția pe care am avut-o în Guvern la data respectivă a fost că aceasta ar urma să fie ultima prelungire. Asta a fost discuția pe care am avut-o atunci. Din perspectiva plafonării unor prețuri la produsele alimentare sunt trei aspecte de fond pe acestă problemă. În primul rând, măsura de a interveni în piață în general nu este o măsură care rezolvă lucrurile, pentru că orice fel de intervenție în piețe generează perturbații de tipul, în care limitezi, într-o zonă, un preț, exact la o saltea pe apă pe care sari, cei care vor să-și recupereze adaosul pot să mute pierderile de adaos în a crește alte produse. A doua și treia problemă sunt de cele fond. Pentru a avea prețuri bune, pentru a avea produse de calitate, trebuie să susținem creșterea producției agroalimentare în România, trebuie să susținem procesarea în așa fel încât să avem mai multe produse românești. Mai multe produse de calitate, companiile noastre să fie mai competitive, să susținem industria agro-alimentară. Asta trebuie să facem în anii următori”, a explicat Ilie Bolojan pentru Euronews România.

Premierul a mai arătat că există deficite în ceea ce privește competiția corectă pe piața produselor alimentare și că este necesar ca toți producătorii români să aibă acces egal în supermarketuri și lanțurile de distribuție.

În opinia sa, tratamentul echitabil al tuturor produselor și promovarea producătorilor locali sunt cruciale pentru funcționarea unei piețe sănătoase și competitive.

„Aici înregistrăm niște deficite foarte mari. Trebuie să ne asigurăm de existența unei competiții corecte, faptul că în supermarketuri, în lanțurile de distribuție au acces toți producătorii români. Există un tratament corect pentru toate produsele, iar într-o țară ca România și producătorii români sunt promovați și încurajați. În ceea ce privește o decizie, după discuția de mâine și după discuțiile pe care le vom avea în săptămânile următoare vom lua o decizie cu privire la acest aspect”, a adăugat premierul Bolojan.

Referindu-se la proiectul parlamentar al PSD privind plafonarea prețurilor la alimente, Ilie Bolojan a subliniat că deciziile de acest tip nu se iau „pe picior”, ci trebuie să fie bazate pe argumente raționale și pe date concrete din piață.

El a explicat că prelungirea anterioară a fost făcută imediat după instalarea Guvernului, fără a avea timp pentru studii detaliate, însă acum toate datele din piețe sunt analizate pentru a evalua evoluția prețurilor și posibilele reacții ale marilor distribuitori.

Premierul Ilie Bolojan a încheiat precizând că, după finalizarea acestor analize și după discuțiile care vor avea loc în săptămânile următoare, Guvernul va comunica decizia finală privind plafonarea TVA la alimente săptămâna viitoare.