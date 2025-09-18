Jurnalistul Dan Andronic a comentat critic declarațiile purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, referitoare la decizia privind prelungirea plafonării prețurilor la alimentele de bază. Potrivit lui Andronic, Dogioiu ar fi oferit versiuni contradictorii despre modul în care a fost luată decizia.

El a arătat că, într-o primă declarație, Dogioiu a afirmat că prelungirea plafonării timp de trei luni a fost adoptată în ședința Guvernului din 27 iunie și că stenograma ședinței este un document clasificat. Cu toate acestea, pe 13 septembrie, Dogioiu ar fi transmis că decizia de neprelungire a plafonării adaosului comercial a fost luată de coaliția de guvernare, fără nicio opinie contrară, deoarece măsura anterioară ar fi provocat distorsiuni economice.

Dan Andronic a subliniat că această versiune a fost contrazisă de PSD și USR, care au precizat că decizia nu s-a discutat în coaliție. Jurnalistul a remarcat că, în 18 septembrie, Dogioiu a revenit asupra declarațiilor, sugerând că discuțiile ar fi avut loc atât la coaliție, cât și la Guvern, ceea ce ar demonstra lipsa de claritate în poziția purtătoarei de cuvânt.

Andronic a concluzionat că Dogioiu pare să confunde ședințele Guvernului cu cele ale coaliției și a adăugat că aceasta ar putea induce în eroare opinia publică sau ar fi fost manipulat de lideri politici mai experimentați.

„Ioana Dogioiu minte pentru a doua oară! Vorbind despre scandalul deciziei de prelungirea plafonării prețurilor a spus că s-a discutat la guvern. Citez din Gândul: „Ioana Dogioiu a amintit că prelungirea de trei luni pentru plafonarea preţurilor la alimentele de bază a fost adoptată în şedinţa de Guvern din 27 iunie, aceasta fiind una dintre primele şedinţe după învestirea Cabinetului. Dogioiu a adăugat că stenograma şedinţei Executivului este un document clasificat, statut care nu poate fi modificat decât în baza unei hotărâri de Guvern”. Unde-i minciuna? Ioana Dogioiu a transmis în data de 13 septembrie un cu totul alt lucru. Citez: ”Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliţia de guvernare. Coaliţia a decis, fără nicio opinie contrară, la momentul respectiv, că prelungirea din urmă cu trei luni a plafonării urmă să fie ultima, deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât şi al comercianţilor”, transmite Dogioiu pe grupul de presă. Atunci a fost contrazisă de PSD, dar și de USR (ministrul Economiei): Nu s-a discutat în Coaliție. Azi a venit cu o nouă versiune. Ce să vezi? Pe 13 septembrie se discutase la Coaliție, pe 18 septembrie la Guvern… Fiind mai proaspătă pe poziția de purtător de cuvânt poate nu reușește încă să facă distincția între ședințele de guvern și cele ale coaliției. Cred că ne ia de fraieri… Sau a luat-o Bolojan de fraieră, mizând pe naivitatea ei.”, a scris jurnalistul, joi seară, pe contul său de Facebook.

Între timp, Dogioiu le-a răspuns liderilor PSD după ce liderul partidului i-a reproșat lui Ilie Bolojan declarațiile sale. Săptămâna trecută, Dogioiu spusese că, în coaliție, s-a luat o decizie cu acordul PSD ca plafonarea prețurilor să fie suspendată. Ea a explicat că tot ce se discută în ședințe este înregistrat și există în stenograme.

De asemenea, a fost precizat că Sorin Grindeanu i-a spus premierului, în ședința de miercuri, că Dogioiu ar trebui demisă dacă mai face astfel de declarații. Ea a subliniat că un purtător de cuvânt nu vorbește din proprie opinie, ci în baza unui mandat, că nu va intra în dispute cu liderii politici și că nu intenționează să își ceară scuze. Totodată, Dogioiu a spus că vineri dimineață premierul va avea o întâlnire cu retailerii și că, dacă după această discuție și alte discuții politice se va lua o decizie, aceasta va fi anunțată.