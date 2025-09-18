Guvernul a decis, în ședința de joi, adoptarea unei ordonanțe de urgență prin care se aduc schimbări importante în organizarea Gărzii Naționale de Mediu. Una dintre măsurile principale vizează desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării, instituție care funcționa până acum ca structură distinctă, și transferarea atribuțiilor acesteia către un nou compartiment creat în cadrul Comisariatului Județean Tulcea. Astfel, personalul, responsabilitățile și activitățile desfășurate până în prezent de comisariatul rezervat Deltei Dunării vor fi preluate de noua structură, care va funcționa sub coordonarea județeană.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a explicat într-o declarație de presă că această reorganizare a fost realizată printr-o Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 17/2005, act normativ ce stabilește diverse măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale. Conform acesteia, modificările adoptate au ca scop îmbunătățirea eficienței instituționale și reducerea cheltuielilor de funcționare.

”Garda Naţională de Mediu va fi reorganizată prin desfinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Judeţean Tulcea cu preluarea personalului, atribuţiilor şi a activităţii de către structura nou înfiinţată”, a subliniat Dogioiu, evidențiind că nu vor exista pierderi de locuri de muncă, ci doar o redistribuire a personalului către noua entitate administrativă.

Reprezentanții guvernului au mai precizat că această schimbare face parte dintr-o strategie mai amplă de optimizare a structurilor din subordinea Gărzii Naționale de Mediu. Prin reducerea suprapunerilor instituționale și integrarea unor comisariate mai mici în cadrul unor structuri județene, autoritățile își propun să obțină o mai bună coordonare a activității și să limiteze cheltuielile administrative.

În același timp, se urmărește ca atribuțiile privind protejarea Rezervației Biosferei Delta Dunării să fie gestionate mai eficient, având în vedere importanța deosebită a acestei zone protejate atât la nivel național, cât și internațional.

Dogioiu a menționat că reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu se înscrie într-un plan mai amplu al Guvernului de a eficientiza administrația publică și de a răspunde mai prompt problemelor de mediu. Autoritățile consideră că măsura va contribui la reducerea birocrației și la o mai bună utilizare a resurselor financiare și umane disponibile.

Astfel, chiar dacă desființarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării ar putea fi privită de unii ca o diminuare a importanței acestei zone, Executivul susține că reorganizarea va asigura continuitatea activității și va întări