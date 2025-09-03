Guvernul pregătește o ordonanță de urgență care va permite utilizarea imaginilor și înregistrărilor realizate de comisarii Gărzii de Mediu ca probe în instanță. Anunțul a fost făcut marți, 2 septembrie, de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Europa FM.

Potrivit oficialului, măsura completează o hotărâre de Guvern adoptată deja, care stabilește modul în care pot fi folosite echipamentele moderne achiziționate de instituție: drone, bodycam-uri și mașini dotate cu camere video.

„O să mergem în paralel şi cu o ordonanţă de urgenţă, săptămânile acestea, în care să spunem foarte clar că inclusiv pozele şi imaginele, filmările care sunt făcute prin aceste drone, să fie probe în instanţă. Să fim 100% siguri că un infractor care astăzi are…mafiile de care discutaţi mai devreme, cu 100 de avocaţi în spate, când va veni şi va spune «dar n-aveţi temeiul legal să folosiţi asta ca probă în instanţă»…Vom rezolva şi acest lucru”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul a punctat că decizia urmărește să întărească lupta împotriva activităților ilegale cu impact direct asupra mediului și sănătății publice. „Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre”, a adăugat ea.

Măsura este așteptată să faciliteze sancționarea celor implicați în rețele de poluare sau gestionare ilegală a deșeurilor, domenii unde până acum procedurile judiciare au fost adesea îngreunate de lipsa unor probe admisibile în instanță.

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) vor lucra de acum cu tehnologie modernă – bodycam-uri, drone și vehicule speciale – achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Guvernul a aprobat joi o hotărâre inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, menită să consolideze capacitatea de control și să întărească lupta împotriva poluatorilor.

Pe lângă dotarea tehnică, reforma vizează reducerea numărului de posturi de conducere și suplimentarea efectivelor operative, astfel încât activitatea de control să devină mai eficientă și mai transparentă.

Potrivit datelor oficiale, prin finanțarea din PNRR au fost achiziționate:

709 bodycam-uri,

16 drone,

271 camere video de bord,

8 sisteme de scanare a camioanelor,

16 vehicule speciale de intervenție,

43 autovehicule suplimentare.

Hotărârea guvernamentală aduce și modificări legislative care permit folosirea în instanță a imaginilor captate de drone, consolidând cadrul legal pentru sancționarea celor care poluează sau desfășoară activități ilegale cu impact asupra mediului.