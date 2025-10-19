Producătorul auto chinez BYD, unul dintre liderii mondiali în domeniul vehiculelor electrice și hibride, se confruntă cu cea mai amplă campanie de rechemare din istoria sa. Compania va retrage din circulație peste 115.000 de automobile din seriile Tang și Yuan Pro, fabricate între 2015 și 2022, după ce autoritățile chineze au identificat defecte de proiectare și riscuri de siguranță legate de baterii, potrivit autorității chineze pentru reglementarea pieței, citată de „Reuters”.

Potrivit documentelor transmise către Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR), BYD a solicitat aprobarea unei acțiuni de rechemare care vizează:

44.535 de vehicule din seria Tang, produse între martie 2015 și iulie 2017, la care s-au constatat erori de proiectare ce pot provoca funcționarea anormală a unor componente interne;

71.248 de modele Yuan Pro, fabricate între februarie 2021 și august 2022, la care au fost descoperite probleme de fabricație ce afectează modul de montare a bateriilor și pot genera riscuri de supraîncălzire.

Nu este prima dată când BYD este nevoită să ia măsuri similare. În ianuarie 2025, compania a anunțat retragerea a 6.843 de SUV-uri hibride plug-in Fangchengbao Bao 5, invocând riscuri de incendiu la sistemul de propulsie.

De asemenea, în septembrie 2024, producătorul chinez a rechemat aproape 97.000 de vehicule Dolphin și Yuan Plus, după ce a fost identificată o defecțiune la unitatea de control a direcției, care în anumite condiții putea provoca incendii.

BYD, acronim pentru Build Your Dreams, este în prezent cel mai mare producător de vehicule electrice din lume, depășind Tesla în volumul de vânzări pe anumite segmente. Compania a înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani, atât pe piața internă din China, cât și în Europa, unde exporturile au crescut semnificativ.

Totuși, această serie de rechemări ar putea afecta imaginea brandului într-o perioadă în care producătorii chinezi de automobile electrice încearcă să câștige încrederea consumatorilor globali și să respecte standarde stricte de siguranță impuse de Uniunea Europeană.

Administrația de Stat pentru Reglementarea Pieței (SAMR) a solicitat BYD să revizuiască procedurile de control al calității și să ofere garanții că deficiențele tehnice vor fi remediate complet. Proprietarii vehiculelor afectate vor fi contactați individual, iar reparațiile vor fi efectuate gratuit în centrele de service autorizate BYD.