Sam Rivers, basistul și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane Limp Bizkit, a murit la vârsta de 48 de ani. Vestea a fost confirmată de colegii săi de trupă, care i-au adus un emoționant omagiu pe rețelele de socializare.

„Nu a fost doar basistul nostru, ci sufletul sunetului”, au transmis membrii Limp Bizkit. „Încă de la prima notă pe care am cântat-o împreună, Sam a adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite. Talentul său era natural, prezența sa de neuitat, inima sa enormă.”

Cauza morții nu a fost făcută publică până în acest moment. Rivers a fost o parte esențială a identității Limp Bizkit încă de la formarea trupei, în 1994, alături de Fred Durst, John Otto și DJ Lethal.

Combinația lor unică de rap, hip-hop și rock a dat naștere unui stil care a dominat scena muzicală de la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, devenind un fenomen global.

Formația a vândut milioane de albume în întreaga lume și a redefinit genul nu metal, fiind creditată pentru popularizarea muzicii heavy în mainstream. Printre cele mai cunoscute materiale se numără „Significant Other” (1999), „Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” (2000) și „Results May Vary” (2003).

Piese precum „Take a Look Around”, „My Way” și „Rollin’ (Air Raid Vehicle)” au devenit imnuri ale generației de la începutul anilor 2000.

„Am împărtășit atât de multe momente – unele sălbatice, altele liniștite, altele pline de frumusețe – și fiecare dintre ele a fost mai intens datorită prezenței lui Sam”, au adăugat colegii de trupă.

DJ Lethal (Leor Dimant) a reacționat și el public la moartea basistului: „Suntem în stare de șoc”, a scris acesta pe Instagram, cerând fanilor să respecte intimitatea familiei lui Rivers.

În același mesaj, Dimant a subliniat nu doar contribuția muzicală a colegului său, ci și implicarea sa în acțiuni caritabile:

„Vei trăi în continuare prin muzica ta și prin viețile pe care le-ai ajutat să salveze cu munca ta caritabilă și prieteniile tale.”

În 2015, Sam Rivers s-a retras temporar din Limp Bizkit, confruntându-se cu probleme grave de sănătate cauzate de „consum excesiv de alcool”. Într-un interviu acordat autorului Jon Wiederhorn pentru cartea „Raising Hell”, muzicianul a vorbit deschis despre lupta sa cu dependența și boala hepatică.

„M-am lăsat de băut și am făcut tot ce mi-au spus doctorii”, mărturisea el, citat de Loudwire. „Am urmat un tratament pentru alcool și am primit un transplant de ficat, ceea ce a fost perfect.”

După o perioadă de recuperare, Rivers a revenit sporadic pe scenă și a colaborat cu trupa în diverse proiecte.

Limp Bizkit și-a păstrat popularitatea și după mai bine de trei decenii de la debut. Formația a lansat în septembrie noul single „Making Love to Morgan Wallen” și a fost una dintre atracțiile principale ale Festivalului Reading din această vară. Ultimul lor album, „Still Suck”, a apărut în 2021, marcând o revenire puternică după o pauză îndelungată.

Sam Rivers a fost recunoscut în 2000 cu Premiul Gibson pentru cel mai bun basist al anului, distincție care i-a confirmat statutul de muzician remarcabil și inovator al genului său.

Moștenirea lui muzicală rămâne vie prin cântecele care au definit o epocă și prin generațiile de fani pe care le-a inspirat.