Mircea Tiberian, renumit pianist de jazz, s-a stins din viață la 70 de ani, într-un hotel din Galați. În seara zilei de vineri, 17 octombrie 2025, artistul susținuse un recital în oraș, iar ulterior s-a retras în cameră. Primele date arată că decesul ar fi survenit în urma unui infarct.

În seara de vineri, 17 octombrie, Mircea Tiberian a urcat pe scenă împreună cu formația „Nicolas Simion Quartet”, oferind publicului un concert de jazz.

Sâmbătă dimineață, pe 18 octombrie 2025, unul dintre membrii formației a alertat personalul hotelului, observând că Mircea Tiberian nu apăruse la micul dejun, așa cum obișnuia.

Cauza probabilă a decesului ar fi fost un infarct, potrivit primelor informații. Se știa că artistul avea afecțiuni cardiace de mai mult timp.

„Am rămas fără cuvinte… Ce imensă pierdere!… Dumnezeu să te odihnească în pace și lumină, Mircea Tiberian !”, a notat o persoană pe profilul de Facebook al pianistului de jazz.

Conform informațiilor publicate pe site-ul Universității Naționale de Muzică din București, Mircea Tiberian a avut o carieră complexă, desfășurându-se ca pianist, compozitor, profesor și autor de lucrări dedicate muzicii și artei.

La Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, a fondat şi a coordonat departamentul de jazz, iniţiat în 1991.

În cadrul aceleiași instituții, Mircea Tiberian a fost implicat în activitatea didactică, predând cursuri variate, printre care se numără Arta improvizației în jazz, Compoziție jazz, Istoria jazzului și muzicii pop, precum și discipline dedicate evoluției improvizației după anul 1950 și studiului pianului de jazz.

Potrivit Universității Naționale de Muzică din București, Mircea Tiberian a avut o contribuție esențială la dezvoltarea educației în domeniul jazzului și al muzicii improvizate în România. El a fost cel care a pus bazele și a coordonat primul, dar și cel mai important departament de jazz din țară.

Debutul său a avut loc în 1974, la un festival internaţional de jazz în Sibiu. A colaborat cu muzicieni importanţi internaţional şi români, precum Larry Coryell, Tomasz Stańko, John Betsch, Nicolas Simion, dar şi cu artiști români precum Johnny Răducanu, Anca Parghel.