Pe 10 octombrie 1967, la Alba Iulia, se năștea Laura Stoica, o artistă care avea să devină un simbol al muzicii pop-rock din România. Primii ani i-a petrecut la Alba Iulia, apoi s-a mutat împreună cu mama și cei doi frați mai mici la Târgoviște, orașul natal al părinților, unde a urmat școala primară, generală și liceul.

În paralel cu studiile liceale, Laura și-a descoperit pasiunea pentru muzică, urmând cursurile de canto clasic la Școala Populară de Arte din Târgoviște, sub îndrumarea profesorului Emil Niculescu. După absolvirea liceului, a lucrat un an la UPT Târgoviște, dar chemarea artei a fost mai puternică.

Anii ’80 au adus primele participări la Cântarea României și numeroase festivaluri de muzică ușoară: Amara (1987), Ploiești, Buzău, Deva și altele. În 1990, ca solistă la Teatrul I.L. Caragiale din Ploiești, Laura a obținut succesul răsunător la Festivalul de la Mamaia cu piesa „Da, Doamne, cântec”, câștigând Premiul I, Premiul de Telegenie și distincții din partea Asociației Artiștilor Profesioniști și a Ansamblului Tineretului din București.

Lansările muzicale au continuat cu single-uri precum Un actor grăbit și Da, Doamne, cântec, iar în 1991 a scos caseta și CD-ul „Focul”, piesă semnată de Laura Stoica și Răzvan Mirică. Premii naționale și internaționale au confirmat statutul ei de artistă de top: Cerbul de Aur Brașov (1992), International Pop Festival Austria (1992), Pop, Rock & Show (1991-1994), Pamukkale Festival Turcia (1998), Festivalul Discovery Varna (2001) și multe altele.

Pe lângă muzică, Laura a strălucit și pe scenă, cu roluri în spectacole ca Azilul de noapte, Hammam/Prizonier în cutia toracică, Îndrăgostiții din Ancona sau Călători în voia sorții.

În viața personală, s-a căsătorit în 1992 cu Florin Ionescu, bateristul trupei Direcția 5, însă mariajul a durat doar patru ani.

Dincolo de scenă, Laura a fost dedicată cauzelor sociale. În 1994 a fondat Fundația „Laura Stoica”, sprijinind tinere talente și copii în dificultate, organizând spectacole caritabile și participând la evenimente umanitare pentru copiii afectați de HIV sau cu handicap.

Cariera ei s-a întins pe aproape două decenii, cu turnee în România, Bulgaria, Israel, Malta și SUA, concerte importante și albume remarcabile precum Nici o stea (1997). Formația Laura Stoica Band a inclus muzicieni de renume din genurile rock, blues și jazz, iar energia și profesionalismul ei au făcut fiecare recital memorabil.

Tragic, Laura Stoica ne-a părăsit pe 9 martie 2006, dar muzica și amintirea ei rămân vii. Astăzi, 10 octombrie 2025, ar fi împlinit 58 de ani, iar amintirea ei continuă să inspire și să emoționeze generații întregi de iubitori de muzică.