Astăzi, 15 august 2025, ne amintim cu emoție de îndrăgita artistă Anda Călugăreanu, care ne-a părăsit în această zi, în 1992. Astăzi, la peste trei decenii de la plecarea sa, Anda Călugăreanu rămâne în inimile românilor ca un strop de lumină și emoție pură, un nume pe care timpul nu-l va șterge niciodată.

Pe numele său real Anca Miranda Călugăreanu, s-a născut la 24 octombrie 1946, în București, fiind de origine armeană pe linie maternă. Crescută într-o familie cu tată strict și cu un destin marcat de provocări, Anda a transformat fiecare obstacol într-o treaptă spre faimă și iubirea publicului.

Talentul său a început să strălucească încă din adolescență. După ce a învățat balet sub îndrumarea tatălui său și a cântat primele melodii în limba franceză, Anda a devenit rapid o prezență remarcabilă în peisajul muzical românesc. În 1963, la doar 17 ani, vocea ei unică a fost remarcată de celebrul Mircea Crișan, iar drumul spre consacrare era deschis.

„La unul dintre cele trei ansambluri ale Armatei a avut loc o preselecţie pentru un post de solistă. Comandant peste echipele Armatei era un colonel Costoli. Omul nu a fost niciodată căpitan sau locotenent, ci era din ăia care a trecut de partea trupelor ruseşti şi a devenit erou. Aşa a ajuns din soldat direct colonel. Pentru că ştia să cănte la chitară, i s-a dat postul de conducere în unul dintre ansambluri. Acest post de solistă, de care, de fapt, trupa nu avea nevoie, a fost scos la concurs pentru fiica lui Costoli. A fost una, Călugăreanu, fantastică, o căntăreaţă care s-a prezentat precum cele profesioniste, deşi are 17 ani. Pe fata lui Costoli o cunoşteam de mică şi ştiam căt talent are. Am insistat să se facă alegerea corectă. Pe Călugăreanu am considerat-o artistă egală cu mine, deşi era abia o debutantă. Aşa a fost angajată Anca Miranda Călugăreanu. Tot eu am insistat să-şi schimbe numele în Anda, pentru a evita cacofonia. De aceea mi-a spus mereu „naşule”, povestea Mircea Crişan.

Debutul televizat în 1965 a confirmat talentul său excepțional: Anda a impresionat publicul cu interpretări delicate și expresive, imitându-l pe Salvatore Adamo și cucerind inimile tuturor. Colaborările sale cu mari actori și artiști – de la Toma Caragiu la Horațiu Mălăele – i-au demonstrat versatilitatea și capacitatea de a aduce zâmbetul și emoția în fiecare spectacol.

Festivalurile muzicale au adus recunoașterea oficială: de la Festivalul Mamaia, unde a primit mențiune pentru interpretare, până la premii internaționale la Berlin, Budapesta sau Sofia. Albumul său omonim, lansat în 1969, a rămas o perlă a muzicii ușoare românești, iar melodiile sale continuă să fie fredonate cu aceeași pasiune și astăzi.

La Festivalul Mamaia ’72, de exemplu, ea a obţinut premiul de popularitate pentru piesa „Ce tânăr eşti”, muzica Radu Şerban, text Aurel Storin, Premiul II pentru melodia „În rândul patru”, muzica Temistocle Popa, text Mircea Block, a obţinut o menţiune specială pentru Interpretare şi a susţinut un recital.