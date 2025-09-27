Astăzi, 27 septembrie 2025, se împlinesc 53 de ani de la trecerea la Cele Veșnice a Mariei Lătărețu, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din istoria folclorului românesc. Supranumită „Privighetoarea Gorjului” datorită calităților sale vocale impresionante, Maria Lătărețu s-a născut pe 7 noiembrie 1911, la Bălcești, în Gorj.

Copilăria artistei a fost marcată de lipsuri materiale, iar de mică a fost nevoită să muncească pentru a-și sprijini familia. Încă de la o vârstă fragedă, Maria cânta la hore, nunți și petreceri boierești, fiind acompaniată de fratele său, Ioniță Borcan, la chitară. La doar 17 ani, s-a căsătorit cu vioristul Mihai Lătărețu din comuna Lelești. Împreună, cei doi au cântat mulți ani în aproape toate satele din județul Gorj, câștigându-și treptat renumele în lumea folclorului local.

În 1933, Maria Lătărețu ajunge pentru prima dată în București, unde cântă la localul „La fânăreasă”.

Patru ani mai târziu, în 1937, este descoperită de o echipă de folcloriști care o invită să înregistreze primele cântece pe cilindri de fonograf și să cânte pentru prima dată la Radio București. Tot în acea perioadă, artista performează la restaurante de lux precum „Luna Bucureștiului” și „Dorul Ancuței”, subliniind rapid talentul său extraordinar.

Până în 1949, Maria cântă alături de taraful soțului ei, iar apoi devine prim-solistă a Orchestrei „Barbu Lăutaru” a Institutului de Folclor, instituție de la care se pensionează în 1966. Cariera sa include turnee naționale și internaționale în țări precum URSS, Grecia, Cehoslovacia, Polonia, Elveția, Turcia sau Egipt.

Viața personală a Mariei Lătărețu a fost însă plină de tragedii: a pierdut cinci dintre cei șase copii ai săi, iar soțul său a murit înaintea ei. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, casa sa din București a fost distrusă în bombardamente, iar casa pe care și-a construit-o ulterior la Târgu Jiu a fost confiscată de autoritățile comuniste. În ciuda tuturor acestor încercări, nu și-a pierdut dragostea pentru cântec.

Pe 27 septembrie 1972, Maria Lătărețu susținea un spectacol la Căminul Cultural din comuna Românești, județul Botoșani. Cererea de bilete era atât de mare încât spectacolul a fost transformat în două reprezentații. După ultimul cântec interpretat, artistei i s-a făcut rău în culise, suferind o comoție cerebrală, și nu a mai putut fi salvată. Ultima sa înregistrare video, realizată cu opt zile înainte, purta titlul „Vă las cântecele mele”.

Printre piesele sale celebre se numără: „Mai ții minte, măi dragă Mărie”, „Radu mamii, Radule”, „Lie ciocârlie”, „Joacă hora-n poieniță” și „Vă las cântecele mele”. Viața și cariera Mariei Lătărețu rămân o poveste despre talent, dăruire și curaj în fața destinului, iar vocea sa continuă să încânte și astăzi iubitorii muzicii populare românești.