Deși sarea are o reputație proastă, este important să înțelegem că sodiul, o componentă a sării, este un nutrient esențial”, spune Jorge Rojas Zamalloa, medic cardiolog.

„În organism, sodiul joacă un rol vital în menținerea echilibrului adecvat al fluidelor, transmiterea impulsurilor nervoase și influențarea contracției și relaxării mușchilor, inclusiv ai inimii”, explică el.

Sarea, pe lângă faptul că îmbunătățește aroma mâncărurilor, acționează și ca un conservant – unul dintre motivele pentru care apare în cantități mari în alimentele de la raft și în alimentele pre-preparate.

Experți explică mai jos modul în care sarea afectează tensiunea arterială și cât de multă sare are organismul, potrivit Eatingwell.

„Sarea nu este rea. De fapt, este esențială în cantități mici”, spune Grace Derocha, medic nutriționist. „Sodiul, una dintre principalele componente ale sării, ajută la reglarea echilibrului fluidelor, permite nervilor să trimită semnale și susține contracțiile musculare – chiar și bătăile inimii”, adaugă ea.

Cercetările sugerează că sarea ar putea juca un rol în sănătatea metabolică și echilibrul energetic.

Consumul ideal de sare este cam așa: nici prea multă, nici prea puțină, ci cantitatea potrivită. Problema este că majoritatea oamenilor tinde spre exces.

„Prea multă sare face ca organismul să rețină apa, ceea ce crește volumul de sânge care curge prin artere, similar creșterii presiunii într-un furtun de grădină. Această presiune suplimentară solicită inima și vasele de sânge, crescând riscul de boli de inimă și accident vascular cerebral”, explică Veronica Rouse, dietetician specializat în sănătatea inimii.

În timp, acest lucru poate duce la probleme grave de sănătate.

„Tensiunea arterială constantă, sau hipertensiunea arterială, este un factor silențios, dar puternic, care duce la atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, insuficiență cardiacă și boli de rinichi”, adaugă Zamalloa.

Prea puțină sare poate balansa acul cântarului în cealaltă direcție, ducând la scăderea tensiunii arteriale. Aceasta se manifestă prin amețeli și, în cazuri rare, complicații legate de nivelurile scăzute de sodiu. Totuși, este mult mai puțin frecventă decât hipertensiunea arterială care provine din consumul excesiv de sare.

Ghidul alimentar pentru americani recomandă ca majoritatea adulților sănătoși să limiteze aportul de sodiu la maximum 2.300 de miligrame pe zi – aproximativ 1 linguriță de sare. Cu toate acestea, americanul mediu consumă în jur de 3.300 mg de sodiu zilnic, depășind cu mult această limită.

Pentru persoanele cu hipertensiune arterială, boli de rinichi și diabet zaharat de tip 2, limita recomandată este chiar mai mică.

„Pentru gestionarea hipertensiunii arteriale, s-a demonstrat că reducerea suplimentară a sodiului la aproximativ 1.500 mg pe zi reduce semnificativ tensiunea arterială și riscul cardiovascular”, spune Rouse.

Cea mai mare parte a sodiului din dieta americanilor provine din fast-food și alimente procesate, nu din solniță.

Iată câteva sfaturi susținute de experți care te vor ajuta să reduci consumul de sare.

Începeți să gătiți mai mult acasă. Pregătirea câtorva mese în plus acasă în fiecare săptămână te va ajuta să reduci în mod natural aportul de sodiu și va oferi control asupra cantității de sare din alimente.

Căutați surse ascunse de sodiu. Sodiul se ascunde în alimente la care nu v-ați aștepta, cum ar fi pâinea, cerealele, condimentele, mezelurile, supele și sosurile la conservă, avertizează Derocha.

Ketchup-ul, sosul de grătar, sosul de soia și dressingurile pentru salate sunt bogate în sodiu. Produsele murate, cum ar fi legumele murate, măslinele, varza murată și anumite brânzeturi, sunt, de asemenea, foarte bogate în sodiu.

Citiți cu atenție etichetele. Obisnuiți-vă să citiți panoul cu informații nutriționale de pe alimente. Acordați atenție dimensiunii porției și numărului de porții per recipient, pe care mulți oameni le trec cu vederea.

Un aliment poate părea sărac în sodiu dacă nu luați în considerare dimensiunea porției, porțiile per recipient și cât consumați efectiv.

Stimulați aroma fără sare. Jones recomandă îmbunătățirea aromei cu ierburi și condimente proaspete sau uscate, lămâie, lime, oțet și amestecuri de condimente fără sare.

Cumpărați alimente conservate fără adaos de sare. Fasolea și legumele conservate pot fi nutritive, dar multe au un conținut ridicat de sare.

Ori de câte ori este posibil, alegeți soiuri fără adaos de sare. Dacă aceasta nu este o opțiune, clătiți fasolea și legumele conservate într-o strecurătoare – un pas simplu care poate reduce sodiul cu până la 40%.