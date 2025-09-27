Prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat recent că Polonia este „cel mai aproape de un război deschis de la al Doilea Război Mondial încoace”. Ca urmare, guvernul pregătește o lege prin care bărbații vor fi obligați să urmeze instruire militară.

În paralel, la sfârșitul lunii, fiecare gospodărie poloneză va primi un ghid cu sfaturi practice pentru a face față unei invazii. Aceste recomandări includ pregătirea unui kit de evacuare care să conțină documente de identitate, medicamente, haine groase, hrană nutritivă, lanterne, baterii și un radio.

Măsurile vin după mai multe episoade de încălcare a spațiului aerian polonez de către drone rusești. Moscova a negat că ar fi intenționat aceste acțiuni, însă evenimente similare au avut loc și în Estonia. În același timp, Rusia este bănuită că a trimis drone și deasupra unor baze militare din Danemarca.

Pentru polonezi, aceste incidente au alimentat și mai mult sentimentul de amenințare, transmite Daily Mail.

O parte dintre polonezii înstăriți se pregătesc prin achiziția de buncăre. Compania Schron.pro, din Łódź, a început să fabrice adăposturi antiaeriene pentru familii. Potrivit Juliei Nowakowska, fiica proprietarului, aceste adăposturi pot susține patru persoane timp de 30 de zile după un atac nuclear.

Ea a precizat că firma a vândut deja 15 unități la un preț de aproximativ 100.000 de lire sterline fiecare și că cererea este tot mai mare. Aceasta a adăugat că alte companii produc modele mai ieftine, dar le consideră nesigure și prefabricate.

Pe lângă adăposturi, mulți polonezi caută să învețe abilități de supraviețuire. În nordul țării, există comunități de așa-numiți „preppers”, care organizează cursuri de weekend. Piotr Czuryllo, un antreprenor retras, a explicat că interesul a crescut pentru că Polonia se află între Rusia și Germania și a fost mereu expusă la riscul invaziilor.

El a spus că la aceste cursuri participă adolescenți, dar și persoane în vârstă de până la 70 de ani, inclusiv multe femei, care simt instinctiv nevoia de a-și proteja familia.

„Din cauza poziției în care se află Polonia, tot mai mulți oameni vor să aibă aceste abilități. Aceștia sunt de la adolescenți la persoane de 70 de ani, iar mulți sunt femei, presupun că este instinctul lor să-și protejeze familiile ”, spune el.

Părinții din mediul urban sunt interesați să-și trimită copiii la licee cu programă militară. În Polonia există aproximativ 150 de astfel de instituții, multe dintre ele private, unde taxele anuale ajung până la 3.000 de lire sterline.

Într-o școală din centrul Varșoviei, elevii erau învățați cum să resusciteze un soldat rănit, dar și cum să asambleze și să demonteze o replică a unei puști de asalt AK-47.

O elevă de 15 ani a mărturisit că, deși a intrat de doar patru săptămâni, consideră acest tip de pregătire necesar pentru un adolescent responsabil.

„Dronele astea mă fac să mă simt neliniștită – ei [rușii] nu ar face-o fără motiv”, mi-a spus ea. „Am venit aici abia acum patru săptămâni, așa că nu am învățat încă să trag, dar bunicul meu mă va ajuta. Îmi iubesc țara și aș lupta pentru ea.”

Tatăl ei, fost militar, a spus că este mândru de alegerea fiicei sale și că disciplina îi prinde bine.

„Îi place disciplina și viața la țară, își dorește o carieră militară și este stresată de situația internațională și vrea să facă ceva util, așa că e minunat pentru ea”, spune el. „Nu-mi place faptul că 50% dintre polonezi spun că ar fugi în Germania decât să lupte împotriva rușilor, poate pentru că nu respectă guvernul sau ceva de genul ăsta.” „Dar aceasta este Generația Z. Nu este doar o problemă poloneză, este o chestiune globală. Mulți tineri își trăiesc viața prin TikTok.”

Pe malurile Vistulei, tineri voluntari participă la antrenamente organizate de Asociația Pușcașilor, o organizație cvasi-militară cu tradiție din 1910. Membrii se antrenează în simulări de luare de ostatici, atacuri asupra posturilor inamice și exerciții de rezistență.

Armata poloneză îi implică și în exercițiile proprii, unde joacă rolul unei forțe de invazie. Ei folosesc uniforme rusești cumpărate online și strigă ordine în limba rusă pentru realism.

Dacă Rusia ar decide o invazie terestră, principalele puncte de intrare ar fi dinspre Kaliningrad, coridorul Suwałki și frontiera cu Belarus. Granița estică, lungă de 400 de kilometri, a fost mult timp slab păzită.

În ultimii ani, Polonia a construit însă un gard înalt de aproape 5 metri și a desfășurat soldați în sprijinul Gărzii de Frontieră. Aceste măsuri au venit pe fondul crizei migrației, considerată de autorități ca fiind orchestrată de Moscova.