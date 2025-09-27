Ce administrator de fonduri de pensii din India a oferit cele mai mari randamente? Deși investitorii pot alege între zece FMP-uri supravegheate de Autoritatea de Reglementare și Dezvoltare a Fondurilor de Pensii (DAPD), doar șapte dintre acestea au funcționat timp de peste trei ani.

După cum scrie moneycontrol.com, o simplă privire asupra istoricului capitalului propriu pe trei ani al acestor șapte FMP-uri arată o variație semnificativă a randamentelor anuale, de la puțin peste 15% la aproape 19%.

Aceste randamente, actualizate la 21 iulie 2025, arată cât de important este să alegeți administratorul de fonduri pe baza performanței.

NPS oferă două tipuri de conturi: Nivelul I și Nivelul II. Nivelul I este contul de pensie obligatoriu, implicit, cu o reținere la sursă la retragere, în timp ce Nivelul II este un cont de investiții voluntar care oferă o flexibilitate mai mare și permite să retrageți fonduri oricând doriți.

Ambele conturi investesc în acțiuni, obligațiuni corporative, obligațiuni guvernamentale și investiții alternative, iar dumneavoastră aveți opțiunea de a decide proporția contribuției la fiecare clasă de active.

Printre fondurile de acțiuni de nivel I, cel mai bun a fost ICICI PFM cu un randament anualizat pe 3 ani de 18,97%, urmat de Kotak PFM (18,90%) și UTI PFM (18,61%).

La cel mai slab nivel s-a clasat SBI PFM cu 15,76%, iar alți concurenți precum HDFC (17,47%) – lăsând la o parte LIC (17,28%) și Aditya Birla (17,01%) – s-au clasat la mijloc.

În fondurile de nivel II, Kotak PFM a fost lider cu un randament de 18,85% pe 3 ani, depășind la limită ICICI PFM cu 18,83%. UTI PFM s-a numărat din nou printre primele, cu 17,77%.

SBI PFM a rămas la coada clasamentului, cu 16,39%. Restul au avut randamente între 17% și 17,6%, inclusiv Aditya Birla cu 17,57% și HDFC cu 17,51%.

Deși această analiză se concentrează pe performanța acțiunilor, portofoliile fondurilor de pensii vor deține și obligațiuni corporative (C), titluri de stat (G) și investiții alternative (A).

Investitorii conservatori ar putea avea o pondere mai mare a datoriei guvernamentale sau corporative, investitorii agresivi ar putea investi până la 50% în acțiuni și până la 5% în investiții alternative.