Cele mai frumoase biserici și catedrale din lume

Fie că este vorba de o capodoperă proiectată de celebrul arhitect Gaudí în Barcelona sau de o mică bisericuță de pe o insulă din Grecia, nimeni nu poate nega frumusețea bisericilor.

Iată care sunt considerate cele mai frumoase biserici din lume, în topul celor de la luxurycolumnist.com.

Majoritatea acestor biserici, ridicate pentru ceremonii religioase și a-I aduce slavă lui Dumnezeu, sunt structuri-simbol ale orașelor.

Cu fațade monumentale, turle care urcă maiestuos spre ceruri și comori expuse în capelele și navele lor, aceste biserici sunt și unele dintre cele mai cunoscute repere turistice.

Având în vedere că Vaticanul este reședința Papei și inima catolicismului, este logic să aibă și cea mai mare biserică din lume, Basilica Sfântul Petru.

Enorma clădire are o suprafață exterioară de 21.095 de metri pătrați și o suprafață interioară de 15.160 de metri pătrați. Această biserică romano-catolică a fost comandată de Papa Iulius al II-lea pentru a fi cea mai grandioasă structură a creștinătății.

Catedrala a fost construită între 1506 și 1626, la decorarea sa contribuind artiști precum Rafael, Michelangelo și Bramante.

Una dintre cele mai renumite biserici din lume, Sagrada Familia a început să fie construită în 1882 și nu este terminată nici azi. Celebrul arhitect catalan Antoni Gaudi a murit înainte ca Sagrada Familia, o bijuterie arthitecturală, să fie terminată.

Există, totuși, planuri de finalizare până în 2026. Și, în ciuda faptului că este neterminată, această biserică modernistă este uimitoare, de la turlele sale impunătoare până la fațadele splendide, ornamentate.

Sfat important: Biletele pentru a vizita Sagrada Familia sunt adesea epuizate; cel mai bine este să cumpărați biletele în avans.

Catedrala Sf. Paul este cea mai mare și mai cunoscută catedrală din Anglia. Situată pe locul unui templu roman, structura a fost construită după ce biserica originală a fost distrusă. Biserica renascentistă se mândrește cu dimensiuni magnifice: 114 m înălțime, 68 m lățime pe transepturi, 155 m lungime, cu două turnuri înalte de 65 m și o cupolă de 114 m.

Catedrala Sf. Paul a fost complet restaurată și încă oficiază aici slujbe zilnice. Acest reper londonez are o galerie a șoaptelor, închisă temporar, unde puteți auzi cele mai slabe șoapte din fiecare parte.

Notre Dame de Paris este o catedrală catolică medievală, situată pe Île de la Cité. Aici veți găsi garguie (Creaturi înfricoşătoare ca oameni cu feţe schimonosite, animale, creaturi mitologice, fiare imaginare, combinaţii de oameni şi animale), care păzesc acest magnific sit inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO și contraforturi volante care ies din vârful zidurilor.

Notre-Dame de Paris s-a redeschis pe 7 decembrie 2024, după finalizarea lucrărilor de restaurare, la cinci ani după incendiul devastator din 15 aprilie 2019.

Faimoasa Pieta a supraviețuit incendiului. Această sculptură din marmură albă a Fecioarei Maria care ține în brațe trupul lui Iisus Hristos este amplasată pe altarul principal, dar a fost mutată deocamdată la Muzeul Luvru.

Catedrala Sfântul Vasile, situată în inima Pieței Roșii din Moscova, are un aspect caleidoscopic datorită modelelor și culorilor strălucitoare.

Zugravită în culorile bomboanelor, comandată de Ivan cel Groaznic la mijlocul anilor 1500, Catedrala Sfântul Vasile este unul dintre cele mai cunoscute repere din Europa – și din lume.

Deși biserica ortodoxă este renumită pentru aspectul distinctiv, interiorul este și mai impresionat, cu icoanele ortodoxe și picturile murale care îi acoperă suprafața.

Situată în Cartierul Creștin al Orașului Vechi din Ierusalim, Biserica Sfântului Mormânt este recunoscută încă din epoca bizantină timpurie. Astăzi, acest monument istoric este considerat locul răstignirii lui Iisus Hristos și, cu siguranță, una dintre principalele destinații de pelerinaj din lume.

Odată cu emiterea edictului de la Mediolan de către Constantin cel Mare, Sfânta Elena, mama împăratului, a distrus templele păgâne romane şi a construit Biserica Sfântului Mormânt (325-335).

Biserica era alcătuită din trei mari construcţii: Bazilica Patimilor Domnului, cu Paraclisul Aflării Sfintei Cruci, Rotonda – construcţie circulară în care se afla Sfântul Mormânt, şi curtea neacoperită, cu patru coloane, ce cuprindea colina Golgotei.

În anul 1187, când Saladin ocupă Ierusalimul, Biserica Sfântului Mormânt este confiscată şi închisă, devenind proprietatea musulmanilor. În anul 1246, două familii au primit dreptul de a deţine cheile bazilicii – tradiţie rămasă până astăzi.

Catedrala din Milano, cunoscută sub numele de Domul din Milano, este cea mai mare biserică din Italia. Gigantica capodoperă gotică a avut nevoie de aproape șase secole pentru a fi finalizată, construcția începând în 1386 și fiind finalizată oficial în 1965.

Una dintre cele mai mari biserici din lume, cu o suprafață de 11.700 de metri pătrați, Domul are o locație excelentă pe Piazza del Duomo.

Această catedrală romano-catolică este uluitoare prin detalii, de la turlele și vârfurile excesiv de ornamentate ale Domului, până la podelele elegante cu gresie care vă întâmpină în spațiul interior. Dacă aveți ocazia să vizitați Milano, nu ratați o plimbare pe acoperișul Domului.

Dintre toate bisericile de pe această listă, Sfânta Sophia din Istanbul este singura clădire folosită ca moschee. Interesant este că acest faimos reper european nu a mai fost o biserică activă de peste 500 de ani, însă elemente creștine încă se păstrează.

Construită în 537, Hagia Sophia este, de asemenea, una dintre cele mai vechi catedrale din lume și un exemplu excelent de arhitectură bizantină. Impunătoarea clădire a fost cea mai mare biserică creștină din Imperiul Roman de Răsărit.

Pentru mai bine de 900 de ani, Biserica Sfânta Sofia a fost folosită drept scaun episcopal de către Patriarhul Ortodox de Constantinopol. Totodată, biserica a găzduit și cele mai mari sinoade bisericesști și ceremonii imperiale

Astăzi, Hagia Sophia servește drept moschee și muzeu, unde vizitatorii pot explora frescele și mozaicurile restaurate care datează din perioada în care a fost catedrală bizantină.

Cuibărit într-un canion de pe râul Guáitara din Columbia, Sanctuarul Las Lajas oferă o priveliște magică a arhitecturii în stil neogotic. Extravaganta biserică a fost construită între 1916 și 1949, construcția durând în total 33 de ani.

Clădirea este și mai impresionantă atunci când vezi cum se integrează biserica în peisajul dramatic, cu un pod care traversează stâncile în cascadă până la capătul canionului.

Cu uimitorul său amestec de stiluri bizantin și gotic italian, nu este de mirare că Bazilica San Marco este considerată una dintre cele mai frumoase biserici din lume. Această structură magnifică se mândrește cu peste 8.000 de metri pătrați de mozaicuri și cu coloane complexe din marmură. Mozaicurile aurii care împodobesc pereții și tavanele strălucesc ca din altă lume.