Cele mai frumoase sate medievale din Europa. Aceste sate se laudă cu cea mai bună arhitectură și atmosferă medievală pe care o veți găsi oriunde în Europa, conform wanderluststorytellers.

Acest mic sat este construit în jurul unei uimitoare abații din secolul al XI-lea, cu clădiri din piatră aurie care mărginesc străzile medievale înguste.

Arhitectura romanică și acoperișurile din ardezie creează cadrul perfect pentru pelerini, făcându-l unul dintre cele mai fotografiate locuri din Franța.

Situat pe stânci de calcar, la aproximativ 100 de metri deasupra râului Lot, acest sat are case uimitoare din piatră, din secolul al XIII-lea, cu acoperișuri din țiglă roșie.

Vechile ziduri ale castelului și biserica gotică se profilează pe fundalul cerului, în timp ce străduțele mici șerpuiesc printre clădiri care par să crească direct din stâncă.

Zidurile medievale înconjoară acest colorat sat alsacian, unde casele cu tâmplărie din anii 1400 și 1500 se înșiră pe străduţele pietruite.

Vechile porți și turnuri nu s-au schimbat prea mult de-a lungul secolelor, așa că plimbarea printre ele este ca și cum ai trăi într-un basm medieval.

Acest sat unic a fost construit în cerc, în jurul unui castel medieval, cu case colorate din lemn care urmează planul străzilor medievale originale.

Zidurile din secolul al XIII-lea sunt încă în picioare, iar fântânile frumoase cu flori adaugă farmec aspectului perfect.

Acest sat incredibil atârnă de pe o stâncă, cu clădiri medievale așezate pe trei niveluri diferite, conectate prin scări vechi de piatră.

Biserica din secolul al XII-lea se află în vârf, în timp ce casele medievale de dedesubt creează o priveliște uimitoare pe fundalul stâncilor de calcar.

Clădirile din piatră aurie și străzile pietruite mențin viu caracterul medieval al acestui sat, centrat în jurul frumoasei biserici romanice și a turnurilor din secolul al XV-lea.

Veți vedea vechi blazoane familiale sculptate în casele nobiliare, dezvăluind bogata istorie medievală a nordului Spaniei.

Faimosul pod din secolul al XII-lea, cu turnul său defensiv, traversează râul, ducând într-un sat plin de biserici romanice și clădiri medievale din piatră.

Ziduri groase din secolul al XIV-lea înconjoară complet acest sat de pe deal, unde case albe cu detalii albastre și galbene mărginesc străzi înguste pietruite.

Castelul medieval se află în cel mai înalt punct, iar vechile porți încadrează priveliști frumoase asupra peisajului rural portughez.

Casele colorate din secolul al XVI-lea se reflectă perfect în lacul alpin limpede, în timp ce piața medievală a orașului Hallstatt spune povestea secolelor de exploatare a sării.

Biserica gotică se înalță deasupra clădirilor tradiționale, creând unul dintre cele mai frumoase sate de pe malul lacului.

Nu sunt permise mașinile pe străzile pietruite din Gruyères care duc la impresionantul castel din secolul al XIII-lea cu vedere la Alpi. Case medievale din piatră înconjoară piața principală, iar vechile fortificații se îmbină perfect cu arhitectura tradițională elvețiană.