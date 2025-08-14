Discursul oficial, concentrat exclusiv pe majorări de taxe și impozite, riscă să genereze la nivelul opiniei publice percepția unei iminente crize economice.

Un astfel de set de măsuri ar putea cuprinde, printre altele: acțiuni de atragere a investițiilor străine de mare valoare, prioritizarea proiectelor finanțate din fonduri europene care creează locuri de muncă și profit, programe noi de sprijin pentru IMM-urile performante, care au raportat profit în ultimii cinci ani, măsuri reale pentru accelerarea aprobărilor și avizelor necesare (urbanism, mediu, ISC, ISU, racordări la utilități etc.) pentru toate tipurile de investiții, atât pentru cele realizate de companii, cât și pentru cele personale.

Întârzierea acestor avize pentru firme și contribuabili la nivel național constituie un impediment semnificativ în derularea activității economice, într-un moment sensibil pentru România.

„Camera de Comerț și Industrie a României sprijină asumarea de către Guvernul României a unor reforme structurale, între care și reducerea cheltuielilor bugetare. Apreciem însă că măsurile de până acum sunt insuficiente pentru o reducere consistentă a deficitului. Considerăm că este nevoie de măsuri mult mai hotărâte, care să țintească cheltuielile bugetare nesustenabile. Avertizăm că eventuala adoptare de noi măsuri de creștere a poverii fiscale asupra companiilor va determina închiderea a mii de firme la nivel național. În tot acest context, mediul de afaceri din România consideră necesar un pachet amplu de stimulare a activităților economice, pentru a preveni instalarea recesiunii în economia reală”.

Camera de Comerț și Industrie a României a transmis Guvernului necesitatea elaborării urgente a unui pachet de măsuri pentru stimularea activităților economice. Reprezentanții CCIR subliniază că un discurs oficial concentrat exclusiv pe majorarea taxelor și impozitelor poate induce în rândul opiniei publice percepția unei iminente recesiuni economice.

În acest context, mediul de afaceri consideră esențială implementarea unui set amplu de măsuri economice, pentru a preveni instalarea recesiunii în economia reală. De asemenea, CCIR avertizează că adoptarea de noi măsuri fiscale care cresc povara asupra companiilor poate duce la închiderea a mii de firme la nivel național. Iar, în paralel, Guvernul României a adoptat un pachet de măsuri economice pentru reducerea deficitului bugetar, estimându-se că acestea vor aduce la buget 10 miliarde de lei până la finalul anului.